Auto rast in Einfamilienhaus

Brian Kehnscherper

Ganz (MOZ) Eine 25-Jährige ist am Dienstag mit ihrem VW in ein Einfamilienhaus an der Ganzer Dorfstraße gefahren. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Auto befreien.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie gegen 13 Uhr aus Richtung Dessow kommend zu schnell durch eine Rechtskurve. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und rauschte ungebremst in das Haus. Die Frau wurde eingeklemmt und musste aus dem Auto geschnitten werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall, war aber ansprechbar. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagte, gab die 25-Jährige an, dass ihre Bremsen versagt hätten und sie deshalb von der Straße abgekommen sei. Ob sich Personen im Gebäude befanden, konnte Röhrs nicht sagen. Zumindest wurde abgesehen von der Unfallfahrerin, die mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus kam, niemand weiteres verletzt.

Da nicht klar war, ob das Gebäude einstürzt, blieb das Fahrzeug vorerst, wo es war. Nachdem ein Mitarbeiter der Unteren Bauaufsicht die Statik geprüft hatte, konnte der VW abgeschleppt werden. Die Polizei hat das Auto zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden an Haus und Fahrzeug beläuft sich laut Dörte Röhrs auf schätzungsweise 80 000 Euro.