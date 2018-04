Das Ur-Netz aus Friesack

Erhard Herrmann

Brandenburg (BRAWO) "Es ist wohl nicht das Älteste, aber es gehört zu den ältesten Textilien, die jemals gefunden worden sind. Etwas ähnliches ist nur im Nahen Osten in Palästina gefunden worden", betonte der Historiker Michael Schneider bei einer Sonderführung im Archäologischen Landesmuseum.

Wer vor der Vitrine im Kloster-Museum steht, muss dann allerdings schon ordentlich hinsehen, um zu erkennen, dass es einmal ein Netz aus Bast war. Gefunden wurde es in Friesack, das damals offenbar ein Handelsknotenpunkt war. Der Fund sorgt bei Archäologen und Museumsliebhabern für leuchtende Augen. Denn das Netz - oder besser gesagt dessen Fragmente - ist etwa 10 000 Jahre alt und wird somit in das Mesolithikum datiert. Es gehört zu den absoluten Highlights im Museum. "Trotzdem wird es von den Museumsbesucher aufgrund seiner Unscheinbarkeit und der Vielzahl an ausgestellten Exponaten gerne übersehen. Genau deshalb präsentieren wir in Sonderführungen den Fund des Monats", erklärte der Museumsexperte. Bei allen Führungen erhalten die Besucher einen fundierten Einblick in die Geschichte des Museumsstückes. Die gleichzeitig aufgefundenen, einseitigen Fischspeere am Fundort des Netzes wiesen auf einen Zusammenhang mit der Fischerei hin. Das knotenlose Netzfragment ist in Schlaufenweise hergestellt, Schlaufenweite 1,5-2 cm. Die Länge des Fragmentes beträgt ca. 40 cm. "Diese knotenlose Technik der Netzherstellung ist jedoch für den reinen Fischfang unpraktisch. Wahrscheinlich wurde es als Tragenetz, Köcher oder ähnliches genutzt. Auf jeden Fall zeugt es von der Kunstfertigkeit, die die Menschen schon vor tausenden Jahren hatten", bewunderte Michael Schneider. Ziemlich genau konnte man das Alter des Netzes bestimmen, das solange im Grundwasserbereich lag. Angewendet wurde die aufwendige und teure Radiokohlenstoffdatierung. Sie beruht auf dem Zerfall eines bestimmten Kohlenstoffisotops, das in den oberen Schichten der Atmosphäre entsteht und später von allen Lebewesen auf der Erde aufgenommen wird. Aus der Messung des Verhältnisses der spezifischen Aktivität einer Probe zu derjenigen von rezentem Kohlenstoff (z.B. frischem Holz) lässt sich die Zeit bestimmen, seit der die Probe aus dem Kohlenstoffkreislauf entfernt wurde. "Bis zum Ende des Jahres werden noch genauere Untersuchungen an diesem sensationellen Fund durchgeführt und dann in einem wissenschaftlichen Bulletin veröffentlicht", verriet der Historiker. Jeweils am zweiten Donnerstag des Monats finden weiter Sonderführungen im Rahmen "Fund des Monats" statt. "Das Loch in der Steinaxt von Dahlewitz" die Technik der Hohlbohrung, wird am 27 Mai erklärt. Keltisches Gold - das Regenbogenschüsselchen aus Paaren im Glien ist am 12. Juli das Thema. Beginn ist jeweils um 16.00 Uhr. Jetzt schon vormerken: Am 30. Juni und 1. Juli findet das Museumssommerfest "Archäovent" statt. In die Bronzezeit werden die Besucher der diesjährigen "Archäotechnica" am 11. und12. August entführt.