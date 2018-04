Blitzermarathon: Fahrer rast mit 64 km/h durch Tempo-30-Zone

Dirk Nierhaus

Oberhavel (MOZ) Die Polizei des Landes Brandenburg hat sich am Mittwoch am europaweiten Blitzmarathon beteiligt.

So kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Nord ab 6 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. Bis 13 Uhr überprüften die Polizisten mehr als 11 000 Fahrzeuge. Rund 350 Verkehrsteilnehmer hielten sich laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt nicht an die zulässige Geschwindigkeit und müssen nun mit Bußgeldern rechnen. In Oberhavel blitzte die Polizei an sechs Orten. 92 Fahrer waren zu schnell unterwegs. König der Temposünder war ein Mann in Zehdenick, der mit 64 Stundenkilometern in die Radarfalle raste. Erlaubt waren nur 30 Stundenkilometer. In Ostprig­nitz-Ruppin fuhren die meisten Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig. Nur 28 fielen an den insgesamt acht Kontrollpunkten wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Polizisten registrierten zudem zwei Personen, die am Steuer telefonierten, sowie vier Verstöße gegen die allgemeine Gurtpflicht.