Nicht nur für Jungs

Rathenow Die Football-Jugendmannschaft der Brandenburg Patriots traf sich am Dienstag auf dem Rathenower Sportplatz am Schwedendamm zum Training. Ronny Kraatz, der kürzlich seinen Trainerschein erwarb, coacht jetzt das Nachwuchsteam. 15 Jugendliche fanden sich ein. Die meisten von ihnen kommen aus Rathenow und sind schon seit 2016 über die Football-AG der Duncker-Oberschule mit dem amerikanischen Nationalsport vertraut.

Leider haben die Kids bisher nur Trainingseinheiten absolviert. Das soll sich ändern. Einige Testspiele sind für dieses Jahr geplant. Im April 2019 steigen die jungen Patriots in den Spielbetrieb in der Jugend-Oberliga ein. Diese ist im deutschen Football die niedrigste Klasse, in der jeder neue Verein beginnen muss.

Um das Vorhaben Jugend-Oberliga realisieren zu können, braucht der Verein aber noch mehr Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Schließlich werden im Spiel 11 Spieler in der Offense (Angriff) und 11 Spieler in der Defense (Verteidigung) benötigt. Gespielt wird in vier Vierteln mit je 15 Minuten Spieldauer. Dabei käme es nicht unbedingt auf Muskelkraft an, so Trainer Ronny Kraatz. „Schnelligkeit und taktisches Verständnis sind wichtig. Jeder Spieler muss die Spielzüge beherrschen. Dafür muss er das Playbook kennen“, erklärt er weiter. Im Playbook sind alle taktischen Spielzüge aufgezeichnet, die der Quarterback, also der Spielgestalter und Kopf der Offense, nach jedem beendeten Spielzug im sogenannten Haddle neu bekannt gibt.

Sogar zwei Mädchen sind im Team der Brandenburg Patriots dabei. Eine von ihnen ist die 15-jährige Antonia. Sie ist seit zwei Jahren dabei und spielt in der Offense als Wide Receiver (Passempfänger des Quarterbacks). In der Defense übernimmt sie die Aufgabe des Cornerbacks (besetzt die Außenseiten und verteidigt gegen die gegnerischen Wide Receiver und andere mögliche Passempfänger). „Das macht sie richtig gut“, lobt Coach Ronny. Ab dem nächsten Jahr will Antonia in einem Frauenteam spielen. Mit 16 Jahren dürfen weibliche Jugendliche nicht mehr in einer gemischten Mannschaft mitspielen. Im Herbst wird Antonia deshalb ein Probetraining in Berlin absolvieren.

Wie sie sind auch die anderen Spieler mit Herz und Seele dabei. Alle freuen sich schon auf die ersten richtigen Spiele ihrer Laufbahn. Gefährlich finden die Jugendlichen Football nicht. Schließlich trage ja jeder Spieler eine Schutzausrüstung. Dazu gehören Footballschuhe, Shoulderpads, ein Helm, Footballhosen etc. Die Ausrüstung müssen die Jugendlichen selbst kaufen. Am Dienstag durften sich die Schützlinge von Coach Ronny über T-Shirts mit Brandenburg-Patriots-Logo freuen. Diese hatte der Jugendtrainer in seiner Werbefirma bedrucken lassen.

Wer Lust hat mitzumachen oder sich mal das Training ansehen möchte, kann dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Sportplatz am Schwedendamm vorbei schauen.