Neues Regionalcenter der IHK entsteht

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) In genau zwei Wochen startet der Bau des neuen Regionalcenters der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Neuruppin. Das Gebäude entsteht auf einem ehemaligen Spielplatzgelände der Stadt direkt gegenüber der Kreisverwaltung an der Neustädter Straße. Noch vor dem Baustart am 2. Mai nahmen am Mittwoch schon mal die Kammerspitzen mit Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) die Spaten in die Hand, um symbolisch den Bau zu eröffnen.

Laut Regionalstellen-Leiter Falko Stephan soll das Gebäude Ende des Jahres stehen. Dann erfolgt der Umzug dorthin aus dem jetzigen, versteckt wirkenden Standort an der Junckerstraße. „Am 2. Januar werden wir hier für unsere Partner zu erreichen sein.“

IHK-Präsident Peter Heydenbluth erinnerte an die 180-Grad-Kehrtwende des Kammerbezirks Potsdam. Er hatte noch vor wenigen Jahren die Regionalstelle ganz abschaffen wollen. Das ist jetzt nicht nur noch Schnee von vorgestern. Der von Perleberg bis Jüterbog reichende Bezirk steht voll hinter Neuruppin: „Der Beschluss, hier ein neues Gebäude zu errichten, fiel auch noch einstimmig“, betonte Präsident Heydenbluth. (crs) (Seite 2)