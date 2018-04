Kräutergarten am Kloster öffnet Pforten

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Himmelpfort. Alle Vögel sind schon da – und auch der Himmelpforter Kräutergarten am Kloster öffnet seine Pforten wieder. Ungeachtet bislang ausbleibender Förderung durch das Leader-Programm wollen die Mitarbeiter von Ökosolar auch in dieser Saison hunderte Gartenfreunde glücklich machen.

Wenn der Wonnemonat anbricht, werden einmal mehr Scharen von Besuchern erwartet. „Staunen, Schnuppern, Pflanzen kaufen“, lautet dann das Motto. Doch bis dahin haben Roland Glase und seine beiden Mitstreiter noch einiges zu erledigen. Vom Unkraut zu befreien sind erst einmal zahlreiche Beete und die Kräuterspirale.

Und der Plantage nebenan werden behutsam die „winterharten Pflanzen“ entnommen und auf den Auslagen neben dem Kräuterladen drapiert. Im Laden selbst können Leckermäuler wie in all den Jahren zuvor den einen oder anderen Likör kosten oder erwerben, zum Beispiel als Reminiszenz an den Weihnachtsort einen Nikolaus-Extrakt. Aber auch Kräuteressig und Lavendelprodukte werden feilgeboten. Kurzum, Leute mit grünem Daumen oder dem Wunsch nach natürlichen Heilkräften sollen sich wie im Paradies fühlen.

Auch im 20. Jahre der Existenz des seinerzeit während einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gegründeten Gartens gilt für Ökosolar der Grundsatz, sämtliche Kräuter und Blumen oder sonstige Pflanzen vom Samen an selber groß zu ziehen. Dass dies so bleiben soll, betont Geschäftsführerin Isabel Glase. Auf Nachfrage wundert sie sich, dass es Gerüchte gegeben habe, man werde die Betreiberschaft des beliebten Klosterkräutergartens in fremde Hände geben. „Wir sind und bleiben die Pächter des Areals, dessen Eigentümer die Kirche ist“, erklärt Isabel Glase. Überdies halte man daran fest, den Garten für die Öffentlichkeit als Betreiber offen zu halten.

Bedauerlich ist nach ihren Worten ohnehin, dass das Konzept mit seinen finanziellen Konsequenzen, das die Stadtverordneten im vergangenen Jahr von einer Unterstützung abschreckte, viel zu hoch angesetzt gewesen sei. 300 000 Euro hätte man nicht zu investieren brauchen, betont Isabel Glase. Vielmehr hätte man sich über eine kleinere Förderung auch gefreut.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte, bei einer 75-prozentigen Förderung müsse man aber grundsätzlich davon ausgehen, dass es eine zuverlässige Betreiberschaft über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren gibt, und zwar dem Förderzweck entsprechend. Die Investitionssumme von 300 000 Euro habe für die Stadtverordneten dann doch ein Problem dargestellt. „Wir benötigen deshalb ein Betreiberkonzept“, erklärte der Bürgermeister. Abgesehen davon will der heute beratende Sozialausschuss des Stadtrates laut Philipp auch über eine Förderung für Ökosolar diskutieren – voraussichtlich geht es um Geld aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg.