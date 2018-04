Oberhavel TV darf nicht mehr senden

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Tage des Fernsehsenders Oberhavel TV sind vorerst gezählt. Die Sendelizenz ist weg, Geschäftsführerin Stefanie Kuß offenbar weiter abgetaucht. Minderheitsgesellschafter Kai-Oliver Krones würde den Kanal gern wiederbeleben, bekommt aber keinen Zugriff auf das operative Geschäft des Senders, dem die Insolvenz droht.

Seit Anfang November läuft ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Oberhavel TV Television GmbH, die zuletzt ihre Büros im Oranienburger Südcenter hatte. Seitdem ist der Berliner Rechtsanwalt Sebastian Laboga als vorläufiger Insolvenzverwalter damit beschäftigt, die Vermögensverhältnisse der Gesellschaft zu ermitteln. Unter anderem gilt es herauszufinden, ob für den Fall einer Insolvenz überhaupt noch Masse zur Verfügung steht, aus der die Ansprüche der Gläubiger befriedigt werden können.

Die hatten sich unter anderem bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) über Zahlungsrückstände und nicht erbrachte Dienstleistungen des Senders beklagt. Die Senderaufsicht hatte deshalb bereits im Herbst vergangenen Jahres den „Widerruf der Zulassung zur Veranstaltung von Oberhavel TV“ geprüft und schließlich mit Bescheid vom 10. Januar 2018 auch vollzogen, wie die MABB jetzt auf Nachfrage mitteilte. Begründung: Aufgrund des Insolvenzeröffnungsverfahrens seien „die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für das Programm Oberhavel TV nicht mehr gegeben. Mit Widerruf der Zulassung darf der Sendebetrieb nicht mehr fortgeführt werden.“ Ansonsten scheint das Thema für die Senderaufsicht abgehakt zu sein. Die MABB beschäftige sich weder mit dem Insolvenzeröffnungsverfahren noch habe sie Kontakt zu Gläubigern oder zur Senderchefin, erklärte Sprecherin Anneke Plaß. Die Sendelizenz stehe wieder zur Verfügung. „Jeder, der Interesse hat, im ehemaligen Sendegebiet von Oberhavel TV ein Programm zu veranstalten und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, kann eine entsprechende Zulassung bei der MABB beantragen“, so die Sprecherin.

Interesse, den Sender wieder flott zu machen, hätte OHV-TV-Gesellschafter Kai-Oliver Krones, der noch 49 Prozent am Unternehmen hält. „Wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Es ist bedauerlich, was aus dem Sender geworden ist. Dabei hat er das Potenzial gehabt, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein.“ Krones hatte den 1996 in Birkenwerder gegründeten Sender 2014 gemeinsam mit Stefanie Kuß übernommen. Seinen Angaben zufolge hatte ihn Kuß ein Jahr später mit ihrer Mehrheit in der Gesellschafterversammlung als Co-Geschäftsführer abgesetzt. „Ich kann nichts machen“, klagt Krones. Auch die MABB verhandele nicht mit ihm, weil er nicht mehr in der Geschäftsführung des Senders sitze. Er bemühe sich alle paar Tage um Kontakt zu seiner früheren Geschäftspartnerin, erreiche sie aber nicht. Auch Versuche unserer Redaktion, mit Stefanie Kuß ins Gespräch zu kommen, laufen seit Monaten ins Leere.

Zum Stand des Insolvenzeröffnungsverfahrens, das auf Initiative der Techniker Krankenkasse vom Amtsgericht Neuruppin in Gang gesetzt worden war, ist derweil wenig in Erfahrung zu bringen. Christoph Möller, Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Sebastian Laboga, erklärte auf Nachfrage lediglich, dass Oberhavel TV seine Sendelizenz verloren und auch seinen „Geschäftsbetrieb eingestellt“ habe. Ansonsten arbeite die vorläufige Insolvenzverwaltung noch an dem Gutachten, auf dessen Grundlage das Gericht zu entscheiden habe, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Einzelheiten zum Stand der Dinge nannte Möller nicht. „Wenn das Gutachten fertiggestellt ist, wird es ohne öffentliche Erklärung dem Amtsgericht zugestellt.“

Als Gläubiger des Senders war im November unter anderem ein Mühlenbecker Handwerksbetrieb an die Öffentlichkeit gegangen, der nach eigenen Angaben 7 000 Euro für einen Werbefilm bezahlte, der aber nie fertig produziert worden sei. Auch frühere Mitarbeiter und Vermieter stellen noch finanzielle Forderungen an den Fernsehsender.