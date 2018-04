Baubeschreibung genau beurkunden lassen

dpa-tmn

Berlin (dpa-tmn) Wer eine Immobilie und ein Grundstück aus einer Hand von einem Bauträger kauft, muss den Vertrag beim Notar unterschreiben.

Wichtig bei diesem Termin: Bauherren sollten darauf achten, dass alle Details und Vorüberlegungen zum Bauprojekt in der Baubeschreibung stehen. Denn beim Bauträgervertrag gilt nur das, was der Notar beurkundet hat, teilt der Verband Privater Bauherren (VPB) mit. Die Baubeschreibung ist in diesem Fall nicht automatisch Bestandteil des Vertrages, sondern muss im Detail beurkundet werden. Grundsätzlich gilt: Privatpersonen haben ein Recht auf eine Baubeschreibung. Damit Bauherren Preise und Leistungen vergleichen können, sollten sie das Dokument schon vor Vertragsschluss erhalten.