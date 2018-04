Der Wolf im Bundestag

Andre Bochow

Berlin (MOZ) Soll man den Wolf bejagen? Wie viele Wölfe verträgt das Land? Und wie kann man Haltern von Herdentieren helfen? Diese und andere Fragen beschäftigten den Umweltausschuss des Bundestages, der Experten zu einer Anhörung geladen hatte. Die wiederum hatten sehr unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des größten Beutegreifers in Deutschland.

Ganz am Ende der Anhörung will Karsten Hilse (AfD) wissen, „wie viele Millionen das Ansiedeln des Wolfes bisher gekostet hat“. Die Frage geht an Ilka Reinhardt, vom LUPUS Institut für Wolfsmonitoring. Reinhardt antwortet, der Wolf sei von allein zurückgekommen und insofern sei für Ansiedlung genau „Null Euro ausgegeben worden“. Aber natürlich verursachen Wölfe Kosten. Sie werden erforscht, beobachtet, mit Sendern bestückt. Und die Wolfspopulation wächst. „Exponentiell“, wie Helmut Damman-Tanke vom Deutschen Jagdverband immer wieder betont. Er spricht von einer Verdoppelung des Bestandes innerhalb von drei Jahren. Der Deutsche Bauernverband geht von mittlerweile 1000 Tieren aus, wenn man Jungtiere und Welpen mitzählt. Wobei Hilmar Freiherr von Münchhausen betont, der Wolf würde „großräumig und streng territorial in einem Rudel“ leben. Münchhausen, der bei der Anhörung im Bundestag die Deutsche Wildtier Stiftung vertritt, versichert: „Der Populationsanstieg führt insgesamt nicht zu einer höheren Wolfsdichte im Raum, sondern zu einer Ausdehnung der vom Wolf besiedelten Fläche.“ Das ist für Helmut Damman-Tanke eher ein beunruhigendes Argument. „Der Wolf wird in den kommenden Jahren jeden Quadratmeter frei liegender Landschaft in Deutschland besiedeln, wenn wir ihn denn lassen.“Falls dieBevölkerung das akzeptieren solle, müsse der Wolf so geprägt werden, dass er sich von Mensch und Nutztieren fernhält. Tatsächlich aber ist es schon vorgekommen, dass ein erwachsenes Raubtier in einer deutschen Stadt abends an einer Ampel stand. Es bleibe nur ein Weg: Die Bejagung. Am Beispiel von Wildschweinen in Berlin erläutert der Vertreter des Jagdverbandes, wohin es führe, wenn intelligente Tiere lernen, dass ihnen keine Gefahr drohe. „Man möge mir einen vernünftigen Grund sagen, warum bei anhaltender pazifistischer Grundeinstellung der Wolf den Wildsachweinen nicht bis auf den Alexanderplatz folgen solle.“ Tatsächlich gilt für den Wolf in Deutschland europäisches Recht. Er darf nicht gestört, gefangen und schon gar nicht getötet werden.Es sei denn, so Wolfgang Köck, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ein„günstigen Erhaltungszustand“werde erreicht. Den sieht Köck ab 1000 erwachsenen Tieren. Werner Gerhards vom Verein Sicherheit und Artenschutz, will das Wolfsmanagement sofort in das Bundesjagdgesetz überführen. Wenn ein Wolf Schaden anrichte, müsse er getötet werden. „Reißen Wölfe Haustiere, dannmuss das gesamte Rudel entnommen werden.“ Gerhard plädiert außerdem für regelmäßige Treibjagden, bei denen es allerdings nicht um das Töten der Tiere ginge. „Um die Scheuheit der Tiere zu erhöhen müssen sie regelmäßig erschreckt werden.“

Bislang sind es vor allem die Halter von Herdentieren, die regelmäßig Probleme mit den durchsetzungsstarken Raubtieren haben. Für 2017 zählte der Bauernverband 1500 Risse in Deutschland. „Das Wiederauftauchen des Wolfes läutete das Ende der Weidetierhaltung ein“, sagt Frank Hahnel aus Müncheberg. Er verweist darauf, dass Brandenburg die „höchste Wolfsdichte Deutschlands“ habe. Teure Elektrozäune und Herdenschutzhunde wäre zwar geeignete Mittel die Herden zu sichern, aber die Ausgaben dafür sind dazu angetan, eine ganze Branche, die ohnehin im Niedergang begriffen ist,endgültig zu ruinieren. „Die Kosten für den Herdenschutz trafen uns Schäfer besonders hart, sind wir doch der Bereich der Landwirtschaft mit den geringsten Einkommen.“ Der Bundesverband der Berufsschäfer fordert unter anderem ein bundesweit koordiniertes Wolfsmanagement und Beihilfen für den Herdenschutz.

Die Parteien der Großen Koalition wollen, dass die EU den Schutzstatus des Wolfes überprüft. Aber selbst die Grünen sprechen sich für den Abschuss von Wölfen aus, die Herdentiere reißen oder sich den Menschen zu sehr nähern.

Dass das Thema Wolf selten emotionslos diskutiert wird, beweist der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Thies, der von persönlichen Begegnungen mit Wölfen in vier verschiedenen Bundesländern berichtet. Thies, Anwalt und Jäger aus Nordrhein-Westfalen, versteht seine Frau gut, die ihn „bei seinem gesetzlichen Auftrag zur Schwarzwildbejagung zu Nachtzeiten nicht mehr begleitet“. Schließlich verursache es „ungute Gefühle“ in der Dunkelheit „von Wolfsrudeln umzingelt zu sein.“Bei der Deutschen Wildtier Stiftung überwiegen andere Gefühle. „Der Wolf ist eine Bereicherung der Artenvielfalt Deutschlands“, sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen. Er übernehme „als Beutegreifer wichtige ökologische Funktionen. Wir sollten uns freuen, dass der Wolf in unserer dicht besiedelten und intensiv genutzten Landschaftwieder eine Heimat hat.“