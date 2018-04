Ortsdurchfahrt nimmt Gestalt an

Schweißtreibende Arbeit: Die beiden Bohlenmänner rechts und links am Fertiger müssen darauf achten, dass das Bitumen auch genau bis an den Rand aufgebracht wird. © Foto: MOZ/Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Grieben (MOZ)

Grieben. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, dass sich die Planer gesetzt haben. Doch Ende des Jahres soll die Griebener Ortsdurchfahrt fertig sein. Der erste Bauabschnitt ist geschafft, nun werden die Baustellenampeln weiter in Richtung der Ortseingänge versetzt.

Bis Ende April, so die Aussage von Jürgen Dietrich vom Ingenieurbüro Schöttler und Dietrich aus Tarmow, das im Auftrag des Landesbetriebes für Straßenwesen in Eberswalde den Bauablauf überwacht, soll der erste Teil der Arbeiten geschafft sein. Derzeit wird auf der Strecke im Griebener Ortszentrum der Asphalt auf der zweiten Fahrbahnhälfte aufgebracht. Bereits Ende der Woche sollen die Laster das Bitumen an die nächsten Bauabschnitte schaffen, wo gerade der Boden für die notwendigen Baustraßen ausgehoben wird.

Insgesamt ist Jürgen Dietrich zufrieden. Die Bordsteine und Regenwasserkanäle sind gesetzt. Doch wie immer steckt auch hier der Teufel im Detail, wie der Fachmann erklärt. Denn die Abdeckungen auf den Regenwasserkanälen klappern, wenn Fahrzeuge auffahren. „Eigentlich sollten diese mit Bindern befestigt werden. Doch die halten nicht. Deshalb werden die Gitter nun extra verschraubt, damit die Anwohner ihre Ruhe haben“, erklärt Dietrich.

Richtig anpacken müssen in den nächsten Tagen auch noch die Bauarbeiter, die entlang der Fahrbahn die Randbereiche der Gehwege, die Querungsinseln und die Bushaltestellen befestigen. Alles schon zu erahnen, bis auf wenige Restarbeiten.

Schon seit geraumer Zeit fertig sind die beiden Sedimentations-anlagen am Ortseingang aus Richtung Herzberg und an der Wilhelmsbrücke. Über sie wird das Regenwasser gereinigt und in die Gräben geleitet.

In Richtung Löwenberg/Linde wird die Baustelle weitergeführt. In Richtung Herzberg rückt der nächste Bauabschnitt gleich bis zum Ortseingang vor. Das Stück vor der Kirche wird ausgelassen. Warum? „Weil einfach der Stauraum fehlt, wenn die Fahrzeuge vor der Baustellenampel halten müssen, um den Gegenverkehr durchzulassen“, so der Fachmann weiter. Ein Problem sei das indes nicht, so Dietrich weiter. „Das muss einfach nur logistisch vorbereitet werden.“

Er rechnet damit, dass bis Ende August, Anfang September die Arbeiten auf den nun anschließenden Streckenabschnitten erledigt werden können. Wenn auch dort die Asphaltschicht aufgebracht ist, wird abermals gewechselt, um mit den letzten zwei Straßenbauabschnitten zu beginnen.

Mit der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt rechnet der Bauüberwacher noch vor dem Jahreswechsel. Selbst wenn ein früher Wintereinbruch die Arbeiten behindern sollte, geht er davon aus, dass zumindest die Fahrbahn benutzt werden kann.