Vollsperrung am Autobahnkreuz Oranienburg bis Mitte Mai

Dirk Nierhaus

Oranienburg (MOZ) Von Donnerstag an bis zum 15. Mai müssen Verkehrsteilnehmer am Autobahnkreuz Oranienburg mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Grund ist die Erneuerung der Deckschicht auf den Tangenten von der A 111 zur A 10 in Richtung Prenzlau/Frankfurt (Oder) sowie von der A 10 in Richtung B 96. Beide Tangenten sind deswegen ab 8 Uhr voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Die Umfahrungen sind ausgeschildert.

Der Verkehr aus Berlin nach Prenzlau/Frankfurt (Oder) wird über die Anschlussstelle Oranienburg-Süd umgeleitet, der von der A 10 mit Ziel Oranienburg/Stralsund über die Anschlussstelle Oberkrämer.