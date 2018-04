Ende für Veltens Dauerbaustelle absehbar

Roland Becker

Velten (MOZ) Endlich ist auf Veltens Dauerbaustelle rund um den Knoten Hafenstraße ein Ende der Arbeiten abzusehen. Wie Stadtsprecherin Ivonne Pelz am Mittwoch mitteilte, wird in einem ersten Schritt am Freitag, 27. April, die Hafenstraße samt Anschluss an die Berliner Straße wieder freigegeben. Damit kann von Hennigsdorf aus der Hafen wieder auf direktem Weg erreicht werden.

Die offizielle Umleitung über die Kanalstraße bleibt allerdings noch bestehen. Denn der von der Hafenstraße in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße betroffene Abschnitt bleibt vorerst gesperrt. Hier sind noch Arbeiten am Regenwasserkanal und am Straßenbelag auszuführen.

Der für die Baustelle zuständige Landesbetrieb Straßenwesen habe der Stadt mitgeteilt, so informierte Pelz, dass diese Arbeiten noch bis Ende Juni andauern werden. Vor kurzem war noch von Ende Mai die Rede gewesen. Dieser eine Monat, um den sich die Arbeiten verlängern, fällt bei der zeitlichen Dauer dieser Baustelle allerdings kaum noch ins Gewicht. Als der Landesbetrieb im Februar 2016 ankündigte, dass die Sanierung im Mai desselben Jahres beginnen werde, war von einer Bauzeit von gut einem Jahr die Rede gewesen. Bis Mitte 2017 sollte die Baustelle verschwunden sein. Nach dem jetzt vorgelegten Zeitplan hätte sich die Bauzeit fast verdoppelt.

Im Rathaus gewinnt man der jetzigen Nachricht dennoch etwas Gutes ab: „Wenn die Hafenstraße geöffnet wird, sind für das Hafenfest alle Zufahrten gesichert“, erinnert Pelz an das Ende Mai stattfindende Fest.

Mit der Freigabe in Velten wird der Verkehr um eine Umleitung entlastet. Mit dem Bau der neuen Havelbrücke und der Sanierung der Marwitzer Straße in Hennigsdorf bleiben allerdings zwei Nadelöhre erhalten. In Bötzow kündigt sich für Mai die nächste Baustelle an.