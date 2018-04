Prozess gegen Ex-Bürgermeister: Geldtransfer gibt Rätsel auf

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Neuruppin (MOZ) Viel Zeit hat sich Birkenwerders Ex-Bürgermeister Norbert Hagen (parteilos), der sich seit Dienstag vor dem Neuruppiner Landgericht wegen Korruptionsverdachts verantworten muss, mit der Erklärung der Hintergründe zum Verkauf des kommunalen Grundstücks am Wensickendorfer Weg 3 gelassen. Laut Staatsanwaltschaft soll Hagen den Verkauf des Grundstücks an die Firma Grundkontor Potsdam GmbH, deren Gesellschafter der ebenfalls angeklagte Oliver H. sowie Hagens Stiefsohn sind, gefördert haben. Der Stiefsohn habe dabei nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als Strohmann fungiert. Es sei im Vorfeld vereinbart worden, dass Hagen einen Erlös aus dem anschließenden Verkauf erhalten werde. Angeblich soll Hagen andere Kaufinteressenten abgewiegelt haben und „ohne ersichtlichen Grund“, so die Staatsanwaltschaft, eine intransparente Ausschreibung veranlasst haben. Außerdem soll Norbert Hagen Teile des Areals vermessen lassen haben, damit Grundkontor den späteren Verkaufswert ermitteln konnte.

Tatsächlich ist das Grundstück später an die Grundkontor gegangen. Keine drei Wochen nach dem notariellen Kaufvertrag wurde der erste Teil des neu erschlossenen Grundstücks weiterveräußert – laut Staatsanwaltschaft zum doppelten Quadratmeterpreis. Gut ein halbes Jahr später erfolgte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die erste Ausschüttung auf das Konto des Stiefsohnes mit dem Verwendungszweck „Jahresausschüttung 2011“. Der verteilte die 80 000 Euro auf seine Konten sowie auf das Konto von Norbert Hagens Ehefrau (26 000 Euro). Dorthin flossen Anfang 2013 weitere 140 000 Euro mit dem Vermerk „Kredit“. Einen Teil des Geldes überwies sie dann an ihren Ehemann.

Hagen wies am Dienstag die Vorwürfe zurück und stellte die Sache gänzlich anders dar. Der frühere Bürgermeister sprach von einer „Baustelle“, die er mit seinem Amtsantritt übernommen habe. „Die Gemeinde hatte sich nie mit dem Areal befasst, das ehemalige Kinderheim war verfallen“, so Hagen. Dann seien Interessenten aufgetaucht, die auf dem Grundstück seniorengerechtes Wohnen mit bis zu 150 Betten realisieren wollten. „Aber alle Initiativen sind gescheitert“, erinnerte sich Hagen. Als Immobilieninvestor Hans-Dieter Häuser Interesse zeigte, sei er hellhörig geworden. Dieser habe vor seiner Amtszeit ein „geniales Geschäft“ mit der Gemeinde Birkenwerder gemacht. „Der hat die Lindenhofsiedlung, in die die Gemeinde einige Milliönchen investiert hat, mit 150 Wohnungen für einen Euro von der Kommune gekauft,“ so Hagen. Protegiert worden sei Häuser vor allem von den Linken. Bei einer Präsentationsveranstaltung der Linken sei er als damaliger Ausschussvorsitzender gewesen, später habe er dann eine entsprechende Beschlussvorlage mit erarbeitet. Demnach sollte Häuser das Areal für ein Jahr lang auf eigenes Risiko beplanen können, um es dann zum Verkehrswert kaufen zu können, falls die Baupläne Aussicht auf Genehmigung hätten. „Das war noch keine Entscheidung für einen Verkauf an Häuser“, sagte Hagen. Doch die Beschlussvorlage scheiterte am Widerstand von SPD und Linke. Gut ein halbes Jahr später lag wieder ein „gruseliges Angebot“ von Häuser vor, das jedoch im Finanzausschuss abgelehnt wurde, so Hagen. „Aber das Protokoll hat die Staatsanwaltschaft ja nicht gefunden.“

Das Verfahren Häuser sei für die Verwaltung beendet gewesen, „aber der Schandfleck immer noch da“. Hagen erarbeitete einen Grundsatzbeschluss, nach dem die Gemeinde das Grundstück für eigene Zwecke nicht benötige und es an den Meistbietenden verkaufen könne. Die Gemeindevertreter stimmten diesem Beschluss im Sommer 2010 zu. Daraufhin hätten sich zwei ernsthafte Interessenten gemeldet. Am Ende habe die Firma Grundkontor den Zuschlag erhalten. „Wir haben bis auf eine Kleinigkeit alles richtig gemacht“, ist sich Hagen sicher. Falsch sei gewesen, dass er bei der Abstimmung im Raum gewesen sei. „Besser wäre es gewesen, rauszugehen“, weiß er heute. „Ich bin kein guter Beamter“, erklärte er diesen Fauxpas. Von Befangenheit sprach er aber nicht. Zum Hintergrund: Da Hagens Stiefsohn Mitgesellschafter ist, gilt er als Befangen und darf an der Entscheidung nicht teilnehmen. Als Grundkontor auch Interesse an dem Nachbargrundstück, das Berlin gehörte, zeigte, habe er lediglich den Kontakt zur Berliner Behörde vermittelt, so Hagen. Dass er dafür angeblich 166 000 Euro Schmiergeld bekommen haben solle, wies er zurück. Diese Unterstellung ist einfach „nur komisch.“ Denn der Gewinn durch die Weiterveräußerung sei nur unwesentlich höher gewesen. Die Vermessungsarbeiten erklärte er mit einem Auftrag des Zweckverbandes zur Verlegung eines alten Regenwasserrohres. Hagen war Mitglied der Verbandsversammlung.

Den Geldtransfer erläuterte er erst auf Nachfrage der Richterin. Demnach habe der Stiefsohn seiner Ehefrau einen Kredit gewährt, den diese an ihn weiterverlieh. Ein Teil sei bereits zurückgezahlt. Heute wird der Prozess fortgesetzt.