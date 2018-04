Dorf bereitet sich auf Besuch der Jury vor

Volkmar Ernst

Großmutz (MOZ) An Selbstvertrauen mangelt es den Großmutzern nicht. Nachdem sich der Ort im vergangenen Jahr den Titel „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene sichern konnte, bereiten sich der Ortsbeirat und eigentlich alle Großmutzer darauf vor, auf Landesebene ebenso erfolgreich abzuschneiden. Auf den Hinweis von Ortsvorsteher Dietmar Euhus, dass das schwierig werden könne, zumal sich auch Neuzelle an dem Wettbewerb beteilige, und der Ort schließlich sein 750-jähriges Bestehen feiere, entgegnete Lars Dittkrist von der Feuerwehr: „Na und, wir feiern schließlich das 110-jährige der Feuerwehr, das ist auch ein Jubiläum.“

Auf drei Arbeitsgruppen, die am 3. Juli den Besuch und den Rundgang der Landesbewertungskommission vorbereiten werden, verständigten sich die Beiratsmitglieder und Gäste: Eine Gruppe wird den Raum im Dorfgemeinschaftshaus schmücken, die zweite die Präsentation für die Bewerbung vorbereiten und die dritte den Dorfrundgangplanen. Denn für den stehen exakt 100 Minuten zur Verfügung, dann startet die Bewertungskommission zum nächsten Termin.

Dem Zufall wollen die Großmutzer dabei nichts überlassen. Die Frage ist nur, wie viel Großmutz kann in 100 Minuten gezeigt werden. Deshalb wollen die Mitglieder der Rundganggruppe die Strecke bereits im Vorfeld ablaufen, vielleicht auch abfahren, da bei einer Kremserfahrt mehr gezeigt werden kann. Als mögliche Stopps wurden unter anderem ausgewählt: das Dorfgemeinschaftshaus, der Jugendklub, der Bolzplatz, die Feuerwehr, der Dorfanger, der Granseer Weg, der Hof Winter, die Kirche, das Denkmal, der Bauernhof Koch und die Agrar GmbH. Eine Frage, die geklärt werden soll, ist: Soll der Rundgang bei dem vorgegebenen Zeitlimit in der Dorfmitte beginnen oder doch besser an einem Ortseingang und dann durch das Dorf führen? Schon in wenigen Wochen wollen sich alle Akteure wieder treffen, um die Planungen zu konkretisieren. (veb)