Alte Balken und frische Brote

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wie ein umgekehrter Schiffsrumpf ragt der alte Dachstuhl des Jagdschlosses in die Höhe. Er soll saniert werden. Am Dienstagabend zeigte Architekt Michael Albrecht dem Stadtentwicklungsausschuss die Baustelle. Projektentwickler Wolfram Seyfert schwärmte derweil schon von frischem Brot.

Kommissbrot ist ein einfaches, haltbares Brot. In Heeres- und Feldbäckereien gebacken, diente es einst der Versorgung von Soldaten. Künftig soll es das Brot wieder in Fürstenwalde geben – im ehemaligen königlichen Proviant-Amt, an der Ecke Magazin-/Schlossstraße. „Wir wollen dort einen Manufakturbetrieb mit Bäckerei und Konditorei integrieren“, sagt Projektentwickler Wolfram Seyfert.

Während Seyfert von seinen Plänen spricht, steht er im Nachbargebäude des Proviant-Amtes, dem Jagdschloss. Denn um das geht es am Dienstagabend hauptsächlich. Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses steigen auf Baugerüste. Der sachkundige Einwohner Gordon Starcken schießt ein Foto nach dem anderen. „Ich habe ein Faible für alte Ziegel“, sagt er. Und von denen gibt es im Jagdschloss einige. Architekt Michael Albrecht führt die Gäste um den rund 300 Jahre alten alten Baukörper herum. „Der Dachstuhl ist noch aus der Erbauungszeit“, erklärt Albrecht. „Er wird nur teilweise auseinandergenommen, um geschädigte Teile auszuwechseln.“

Ende April sollen die Leistungen vergeben werden, sagt Carsten Fettke, Fachgruppenleiter Bau- und Liegenschaftsmanagement im Fürstenwalder Rathaus. Vier Firmen reichten für die Zimmerer-Arbeiten Angebote ein, neun für die Maurer-Leistungen. „Unser Ziel ist es, zunächst die Gebäude-Hülle fertigzustellen“, sagt Fettke.

Der Baubeschluss für das Innere des Hauses steht noch aus. Dort gab es Plan-Änderungen. Entstehen sollen nun Veranstaltungsräume, ein Restaurant mit 57 Sitzplätzen und eine Schauküche. Die zusätzlichen Toiletten, die für solch ein Veranstaltungsgebäude nötig sind, werden aus dem Schloss ausgelagert. Sie kommen in den neuen Verbindungsbau, über den Gäste künftig direkt aus dem Schloss in das alte Magazin-Gebäude gelangen. Das langgestreckte Haus soll sich in ein Drei- bis Vier-Sterne-Hotel mit 62 Doppelzimmern und Frühstücksrestaurant verwandeln. Und das frühere königliche Proviant-Amt wird über den Verbindungsbau angeschlossen.

Doch zurück zum Jagdschloss. Es ist das einzige der drei Gebäude, das noch der Stadt gehört. Für Sanierung, Umbau und Gestaltung der Außenanlagen sind bis 2020 rund 7,4 Millionen Euro kalkuliert – wobei 90 Prozent als Fördermittel fließen. Ist das Ensemble fertig, soll es der Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft mbH verpachtet werden – das ist der Investor, der in der ehemaligen Aufbauschule eine Akademie für Hotellerie und Gastronomie einrichten möchte. „Wir wollen in den nächsten Wochen den Pachtvertrag erarbeiten“, kündigte Fettke an.

Doch das Schloss als Veranstaltungsort funktioniert nicht separat. Das machte Wolfram Seyfert, der im Auftrag der Investoren tätig ist, noch einmal deutlich. Denn: Die Studenten der Akademie sollen den praktischen Teil ihrer Ausbildung in Hotel, Schloss und Catering-Küche absolvieren; die Hotel-Gäste sollen im Schloss-Restaurant speisen. „Die Synergie-Effekte haben Vorteile und auch Nachteile“, sagt Seyfert. Ein Nachteil ist, dass alle Teilprojekte zu einem ähnlichen Zeitpunkt eröffnen müssten. Und für das Gesamtprojekt gibt es einen Rückschlag. „Der bisherige Pächter für die Akademie, Macromedia aus München, hat sich aus dem Prozess verabschiedet“, informiert Seyfert. Mit einem anderen Partner stehe man derzeit in direkten Verhandlungen. Aber: „So lange wir keinen verbindlichen Pachtvertrag haben, wird kein Auftrag für einen Umbau ausgelöst“, machte er auch deutlich.