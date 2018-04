Und sie wachsen immer höher

Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) Vor allem die Bewohner des Neubaugebietes „Naglers Berg“ stehen den Windradbauplänen skeptisch gegenüber.In der Beratung der Gemeindevertreter wurden viele Bedenken laut. Die drei Anlagen, die in der Gemarkung Treplin geplant sind, könnten bis zu 250 Meter hoch werden.

So voll sind die Besucher-Stuhlreihen in der Trepliner Amtsscheune zu den Beratungen der Gemeindevertreter selten wie an diesem Abend. Zu den Gästen gehören vor allem Bewohner des Neubaugebietes „Naglers Berg“. Sie sind gekommen, um den neuesten Stand in Sachen Windradbau vor ihrer Haustür zu erfahren. Planerin Bettina Albani aus Frankfurt stellt den überarbeiteten Entwurf des Teilflächennutzungsplanes Windenergie der Gemeinde Treplin vor.

Er soll ermöglichen, dass drei „Mühlen“ im Windeignungsgebiet 28 zwischen Wulkow und Booßen auf Trepliner Gemarkung errichtet werden können. Und zwar nur dort, das ist der Vorteil der kommunalen Planung. Im ersten, vor einem halben Jahr zurück gezogenen Entwurf waren vier Anlagen vorgesehen.

Als einen Grund für die Änderung nennt Albani „neue Erkenntnisse zu geschützten Vögeln“. Bei Treplin sind Rotmilan, Kranich und Weißstörche zu Hause, hat ein Gutachter festgestellt. Doch nicht nur deshalb mussten die geplanten Windrad-Standorte verschoben werden. Auch die Regionalplanung hat Auswirkungen. Weil die Umzingelung von Ortslagen nun tabu und ein 2,5-Kilometer-Radius zur Ortslage Alt Zeschdorf einzuhalten ist, musste der Trepliner Windpark nach Süden verschoben werden, so die Planerin.

Sie hat auch das im Februar vom Vorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft beschlossene neue Kriteriengerüst für den Windradbau berücksichtigt und am Ende festgestellt: Die von ihr ermittelte Potenzialfläche für den Windpark „Treplin-Nord“, der sich schräg gegenüber vom Funkturm auf der anderen Seite der B5 befinden würde, deckt sich faktisch mit dem, was die Regionalplaner für das Eignungsgebiet 28 herausgefunden haben.

Für die Trepliner bedeutet das: „Hinter Ihren drei Anlagen werden Sie noch die Frankfurter sehen“, so Bettina Albani. Sie geht von zwölf Anlagen aus, die vor Booßen entstehen könnten. Und deren Anblick, Schall-Immission und Schattenwurf auch und besonders die Neu Zeschdorfer und Wulkower erfahren werden, wie die Planerin sagt.

Auf Nachfrage eines Bewohners von „Naglers Berg“ erklärt sie, dass die nächste „Mühle“ rund 1000 Meter von einem Außengehöft und 1400 Meter von den ersten Häusern im Wohngebiet entfernt stehen würde. Und dass es nach heutigem Stand der Technik möglich ist, dass die Anlagen jeweils 250 Meter hoch sind. Unter den Besuchern löst das entsetztes Gemurmel aus. Dass die von den Anlagen zu erwartende Schall-Immission und der Schattenwurf nicht unerheblich sein werden, haben Untersuchungen für die Planung bereits gezeigt. Die Windradbauer hätten die Auflage bekommen, die Anlagen „mit geeigneten Abschalteinrichtungen auszustatten“, informiert Bettina Albani. Sie rät den Treplinern, vertraglich auf eine bedarfsgerechte und radargesteuerte Nachtbefeuerung zu bestehen.

Dass die UKA aus Cottbus der Investor sein wird, stehe faktisch fest, erklärt ein Vertreter der Firma in der Beratung. UKA habe, zusammen mit einer Bürgerenergiegesellschaft, den Zuschlag für den Bau von Anlagen mit insgesamt 18 MW Leistung in Märkisch-Oderland erhalten.

Die Trepliner werden von ihrem Recht auf Stellungnahme zu dem Planentwurf, der auf Beschluss der Abgeordneten nun erneut öffentlich ausgelegt werden soll, rege Gebrauch machen. Das hat sich in der Diskussion angedeutet. Vor allem Gemeindevertreter Timo Lück hat gut recherchiert und mehrere Probleme festgestellt. Eine UKA-Vertreterin geht vom Anlagenbau ab 2020 aus.