Brücke über A10 wird bis Ende Mai abgerissen

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Die Demontage der Brücken im Bereich des nördlichen Berliner Rings bei Mühlenbeck gehen überwiegend ohne Vollsperrungen über die Bühne. Das bestätigte Steffen Schütz, Sprecher des bauausführenden Betriebs Havellandautobahn GmbH.

Kompliziert ist dagegen die Örtlichkeit an der Brücke im Zuge der L 305 nach Schönerlinde, weil das Bestandsbauwerk und der Neubau eine nahezu identische Lage haben“. Hier wird sich aller Voraussicht nach eine Sperrung der A10 für den Komplettabriss nicht vermeiden lassen. Um aber die Einschränkungen in einem vertretbaren Rahmen zu halten, solle die Sperrung maximal eine Nacht am Wochenende dauern“, sagte Steffen Schütz. Dies sei in der Nacht zu Sonntag, 27. Mai, geplant, final aber noch nicht bestätigt. Auf Grundlage der momentanen Planung könnte es auch noch Ende 2018 beziehungsweise 2019 weitere kurze Sperrungen geben, so Schütz.

Bei der Anschlussstelle Mühlenbeck entsteht ein Ersatzbauwerk der Autobahnbrücke. Bislang ist dort laut Schütz keine Vollsperrung geplant. Der Verkehr auf der L 20 solll mit einer Ampel geregelt werden. Für die Buchhorster Brücke im Zuge der L 30 ist ebenfalls ein Ersatzbauwerk geplant. Die Eisenbahnbrücke der „Heidekrautbahn“ wird ebenfalls neu errichtet. „Der Bau soll ohne Vollsperrung durchgeführt werden“, teilte Schütz auf Nachfrage mit. Die Bauherren sind vom Bund gehalten, Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.

Die Bauarbeiten im Abschnitt Mühlenbeck sollen Ende Mai beginnen. Im jüngsten Bausschuss wurde bereits informiert, dass die Brücke am Zehnrutenweg Ende Juni abgerissen wird. Sie soll erst zum Ende der zweijährigen Bauphase auf diesem Teilstück wieder errichtet werden.

Die A 10 und die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin werden bis zum Jahr 2022 unter laufendem Betrieb ausgebaut beziehungsweise erneuert.