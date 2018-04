Erinnerungen an eine große Liebe

Brauerei- und Gutsbesitzer in Schwiebus: Ewald und Luise Balcke. Sie waren die Großeltern von Helene Kelch, die in ihren Lebenserinnerungen viel über die Familien schreibt. © Foto: Margrit Meier

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) In Schwiebus, wie der Ort früher hieß, lebte die Familie Balcke. Guts- und Brauereibesitzer. Um 1850 gab es dort 60 solcher Brauereien. Ewald (1817–1887) und Luise Balcke (1821–1890) bekamen einen Sohn Emil. Der wurde Apotheker und lebte mit seiner Frau Mathilde in Reichenbach im Vogtland. Und diesem Paar entstammt Brauerbesitzer-Enkelin Helene (1878–1958). „Mutter hat mir oft erzählt, dass, als ich geboren wurde, gerade die Kirchenglocken läuteten und der erste Schnee fiel“, schreibt Helene in ihren Lebenserinnerungen. Diese Geschichten sind dem Geschichtskreis Bollensdorf vor einiger Zeit übergeben worden und ein unglaublicher Schatz. Denn er beweist, dass es schon sehr, sehr lange Beziehungen zwischen Neuenhagen und dem heutigen Swiebodzin gibt.

Helene reist 1893 nach Schwiebus zu Onkel Paul, später nach Johannesberg. „Dort lernte ich meinen lieben Eugen kennen, ich war erst 15 Jahre alt und mir imponierte sehr sein sportliches, elegantes Auftreten.“

Eugen, damit ist Friedrich Eugen Kelch (1867–1921) gemeint. Und spätestens jetzt klingeln bei Geschichtskundigen die Glocken, denn die Familie Kelch ist in Bollensdorf ein Begriff. Ihr Gutshaus ist das heute als Teichhaus bezeichnete Gebäude, das zur Grundschule Am Schwanenteich gehört. Eugens Großeltern, Karl Eduard Julius Kelch und dessen Frau Emma Helene, kauften 1854 als erste Bürgerliche das Gut Bollensdorf. Sie waren Brauereibesitzer.

Diese beiden bekamen einen Sohn Adolf Franz Emil (1830–1898). Der heiratete eine Julie Tusnelda Antonie (1833–1923) und sie bekamen die Söhne Eduard Curt und Friedrich Eugen, dem späteren Auserwählten von Helene Balcke. Die schreibt in ihren Erinnerungen, dass es drei Jahre dauerte, bis sie ihren Verehrer wieder sah. Dann aber war es um die beiden geschehen. Friedrich Eugen Kelch, Gutsbesitzer von Alt-Klücken, schlug alle anderen Verehrer aus dem Bann und warb stürmisch um die erst 18 Jahre alte Helene. „Am 23. Januar 1897 kam ... der Herzallerliebste, er wollte nicht mehr warten und so verlobten wir uns an dem Tage“, schreibt sie.

Im November des gleichen Jahres wurde groß Hochzeit gefeiert. „Vorher im Sommer ... fuhren wir auch nach Bollensdorf zu den Schwiegereltern, wo ich Jenny und Curt Kelch kennen lernte (also Schwager und Schwägerin).“ Immer wieder schreibt Helene von Besuchen in Bollensdorf oder ihren Schwiegereltern. Auch vom Jahr 1898, in dem sie ihr erstes Kind – Hildegard – erwartete. Ihr Schwiegervater wäre so gern nach Alt-Klücken gekommen, „... doch er konnte uns nicht besuchen, so sehr er es auch ersehnte, er wurde immer elender, Wassersucht kam, er wurde operiert, litt schwer ...“ schreibt sie. Und auch, dass er sehr enttäuscht war, dass sein Enkelkind kein Junge war. Zwei Wochen nach der Geburt der kleinen Hildegard stirbt er.

Eugen und Helene Kelch verkaufen Alt-Klücken, da es sich nicht rentiert, und ziehen nach Berlin, wo es der jungen Frau so gar nicht gefällt. Sie hat sich an das Landleben gewöhnt. Deshalb geht es sonntags oft hinaus nach Bollensdorf. Auch zu Rennen, schreibt sie über eine Zeit um 1900.

Zwölf Jahre später trifft die Familie das Unglück. Curt Kelch hat das Bollensdorfer Gut verzockt. Seine mittlerweile 80 Jahre alte Mutter muss die Villa verlassen. Eugen und Helene sehen sich außerstande, zu helfen. Der Erste Weltkrieg deutet sich an. Helene Kelch schreibt über den Mord in Sarajewo und eine merkwürdige Kriegsstimmung. Später berichtet sie, dass ihr Eugen als Rittmeister in den Ersten Weltkrieg zieht und um 1915 Gefangenenlagerkommandant in Müncheberg/Mark wurde.

Die Familie verarmt. Die letzte und recht verwirrte Gutsbesitzerin von Bollensdorf stirbt im Oktober 1923. 90 Jahre wurde sie alt und ihr Sarg kostete aufgrund der Inflation 22 Millionen Mark. Auch Eugen stirbt. Am 2. Oktober 1930. „So hatte ich den feinen, vornehmen Menschen verloren. Dadurch ist mein Leben ohne Heimat, ohne Inhalt.“

Der füllt sich 1934. Enkeltochter Brunhilde kommt zur Welt. Diese Brunhilde Witte besucht 2004 Bollensdorf. Sie hofft, im Kelch-Mausoleum auf die Särge ihrer Familie zu stoßen. Doch da sitzt Pfarrer Ragnar Manneck am Computer im umgebauten Kirchenbüro. Heute ist es der Vereinsraum des Bollensdorfer Geschichtskreises.

Und der hat noch so manches Interessantes zu berichten. Etwa, wo die Kelch-Särge geblieben sind ...