Reparaturpläne für Radwege

Anke Beißer

Erkner/Neu Zittau (MOZ) Auf Initiative der Tourismusverbände will die öffentliche Hand den Spreeradweg sanieren. Im Erkneraner Stadtentwicklungsausschuss ist das auf breite Zustimmung gestoßen. Vor 2019 wird aber kaum etwas geschehen. Das Land will außerdem den Radweg nach Neu Zittau sanieren, noch 2018.

Manfred Hundertmark aus Karutzhöhe kennt den Spree-Radweg auf dem Abschnitt zwischen Hohenbinde und Jägerbude aus dem Effeff. Denn der Rentner fährt dort täglich zweimal hin und zweimal zurück, um seine Hündinnen auszuführen. Der Sanierungsbedarf auf dem Asphaltband durch den Wald ist aus Hundertmarks Sicht massiv – überall drücken Wurzeln von unten durch die Schwarzdecke. Die Reparaturen im vorigen Jahr aus Anlass des Erkner-Triathlon bewertet er kritisch. Auch Monika Hottas aus Erkner sieht den Sanierungsbedarf auf der Strecke. Vize-Bürgermeister Clemens Wolter sagte am Dienstagabend im Bauausschuss, eine Sanierung sei dringend fällig.

Das Problem gibt es keineswegs nur auf dem Territorium von Erkner. Der überregionale Radweg mit einer Gesamtlänge von 410 Kilometern verläuft auf 196 Kilometern durch Brandenburg, und davon liegt genau die Hälfte, 98 Kilometer, im Landkreis Oder-Spree. Die Kreisverwaltung hat den Zustand erfasst. Ergebnis: Auf 36 Kilometern besteht Modernisierungsbedarf. Auf 49 von 98 Kilometern im Landkreis sind eigentlich die Kommunen am Zug, und zwar folgende: Erkner, Amt Spreenhagen, Grünheide, Fürstenwalde, Amt Odervorland, Rietz-Neuendorf, Beeskow, Storkow, Rietz-Neuendorf und Tauche.

Sie alle können jetzt in den Genuss von Fördermitteln kommen. Das ermöglicht eine vom Land erlassene Förderrichtlinie, die die Tourismusverbände angestoßen haben, teilt Kreissprecher Mario Behnke mit. Sie stellt Gemeinden, in deren Baulast sich die touristischen Radfernwege befinden, einen Fördersatz von 60 Prozent, den Landkreisen eine Förderung von 90 Prozent in Aussicht. Nach Bekanntmachung der Richtlinie baten einige Kommunen den Kreis um Unterstützung – und das Landratsamt sagte ja. „Wir sind dankbar, dass der Kreis sich den Hut aufgesetzt hat“, sagte Wolter im Ausschuss.

Die Städte und Gemeinden müssen sich im Gegenzug zur dauerhaften Unterhaltung der jeweiligen Strecke verpflichten. Für die etwa zwei Kilometer zwischen Hohenbinde und Jägerbude setzt die Stadt 1700 Euro im Jahr an. Andrea Pohl von der Linken fand das knapp bemessen. Wolter sagte, die Zahl beruhe auf den bisherigen Erfahrungen. Die Stadt muss, wie die anderen Kommunen auch, erst eine Vereinbarung mit dem Landkreis unterzeichnen. Das hat der Ausschuss einstimmig befürwortet. Der Kreis rechnet nicht vor 2019 mit einem Beginn der Maßnahmen.

Auch der Radweg zwischen Erkner und Neu Zittau soll saniert werden. Das hat Roman Wagner, der Leiter der zuständigen Straßenmeisterei in Fürstenwalde, bestätigt. Asphalt soll die oft unter Wasser stehenden Pflastersteine ersetzen. Die Maßnahme, schätzt Wagner, werde zwei Monate dauern. Einen Termin gebe es noch nicht, denkbar sei Herbst. Die Kosten werden auf 200 000 Euro geschätzt. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen und versuchen, die Radweg-Lücke am Ortseingang von Erkner zu schließen. Die gibt es, weil ein Grundstückseigentümer nicht bereit ist, seine Flächen zu veräußern.