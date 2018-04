Umringt von Kindern

Tatjana Littig

Beeskow/Lindenberg (MOZ) Es ist eine kleine Rückkehr: Josefin-Marie Grasme von der Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow absolviert derzeit ein zweiwöchiges Praktikum bei den Tagesmüttern Yvonne und Angelika Krehl in Lindenberg. Auch sie wurde in ihrer Kindheit von den Frauen betreut.

Im Landkreis Oder-Spree sind derzeit 46 Tagesmütter tätig, die sich um 186 Kinder kümmern. In Beeskow und Storkow gibt es jeweils zwei von ihnen – und auch in der Gemeinde Tauche, konkreter: in Lindenberg. Yvonne und Angelika Krehl, Tochter und Mutter, kümmern sind dort um acht Kinder zwischen acht Monaten und zwei Jahren. Zu Hause sind die Kleinen irgendwo zwischen Bornow und Storkow. „Alles entlang der B 246“, kommentiert Yvonne Krehl. 2004 hat sich die gelernte Erzieherin selbstständig gemacht, ein Jahr später ist ihre Mutter dazugestoßen – und vergangene Woche Josefin-Marie Grasme.

Die Kinder haben die Schülerin gut aufgenommen. Sie wuseln um sie herum und füttern die Raupe Nimmersatt, die sie gebastelt hat. Zum Zukunftstag hat Josefin-Marie Grasme bereits in der Vergangenheit bei den beiden Tagesmüttern reingeschnuppert, nun ist die Neuntklässlerin zwei Wochen dort. Ihr Arbeitstag beginnt morgens um 7.30 Uhr. Sie hilft beim An- und Ausziehen, beim Händewaschen, Zähneputzen, Frühstück und Mittagessen. „Das macht mir Spaß“, sagt die Schülerin, „ich arbeite gern mit Kindern und kümmere mich gern um sie.“

Yvonne und Angelika Krehl sind mit der Arbeit der Jugendlichen sehr zufrieden. „Sie ist sehr anstellig“, findet Angelika Krehl. Was sie damit meint? „Ihr wird was erklärt und dann setzt sie es auch um.“ Die beiden Frauen in Lindenberg haben auch andere Erfahrungen mit Praktikanten gemacht. „Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist für den Beruf wichtig“, sagt die 39-Jährige Yvonne Krehl. Mutter Angelika Krehl ergänzt: „Offen muss man sein, reden können und auch wollen und ein freundliches Wesen haben.“

Für ihre Arbeit stehen den Frauen drei Räume zur Verfügung, hinzukommen Küche und Bad sowie ein kleiner Garten und einer überdachten Terrasse. „Bei gutem Wetter essen wir draußen auf der Terrasse“, informiert Angelika Krehl. Sie ist als gelernte Köchin für die tägliche Zubereitung der Speisen zuständig. „Bei mir gibt es Hausmannskost“, sagt sie. Auf dem Tisch landen Gemüse und Fleisch. „Unsere Kinder essen gern Eintopf“, berichtet Yvonne Krehl. Der Vorteil des Kochens im Haus liegt für sie auf der Hand: „Man kann auf Allergien eingehen.“

Der Anspruch, individuell auf Bedürfnisse eingehen zu können, hat sie zur Selbstständigkeit bewegt. Zuvor hat sie in einer Kita in Beeskow gearbeitet: viele Kinder, offene Arbeit. „Mir ist es wichtig, den Eltern am Abend sagen zu können, wie der Tag für ihr Kind war“, erklärt sie – und zwar nicht nur Stunden davon, sondern der komplette Tag. „Ich denke, das ist in der frühkindlichen Betreuung besonders wichtig. Später können Kinder die Fragen ihrer Eltern auch selbst beantworten.“

Die Kindertagespflege in Brandenburg ist ein Angebot vorrangig für Kinder unter drei Jahren. Eine Betreuung darüber hinaus ist nur in begründeten Fällen möglich und muss vom Jugendamt genehmigt werden. Außerdem gilt: Eine Tagesmutter darf sich maximal um fünf Kinder kümmern. Yvonne Krehl wünscht sich zeitweilig mehr Flexibilität bei der Aufnahmekapazität. Zwei freie Plätze haben sie und ihre Mutter in der Lindenberger Einrichtung derzeit. „Und das nur, weil wir letztes Jahr Eltern absagen mussten.“