Timmy bekommt eine Ledercouch

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dass ein Wohnungsschlüssel im Beisein einer Ministerin an die neuen Mieter übergeben wird, das passiert nicht alle Tage. Im Friedensweg in Eisenhüttenstadt war das Mittwoch der Fall. Die Wohnungen im sanierten Wohnblock Friedensweg 24-28 werden in diesem und im nächsten Monat bezogen.

„Doch, doch es gefällt mir“, meint Elfriede Friedrich, als sie von ihrem Mann Theodor im Rollstuhl durch die Dreiraum-Wohnung geschoben wird, die das Paar in Kürze beziehen wird. „Es kommt ja immer auch darauf an, wie man sich das alles einrichtet“, schiebt die 79-Jährige hinterher. Weil sie nicht mehr so gut zu Fuß ist, hatten sie und ihr Gatte beschlossen, vom Nadelwehrring in den Friedensweg 26 zu ziehen. Denn dort gibt es einen Fahrstuhl. Und der gibt der Seniorin ein Stück Lebensqualität zurück. „Dabei hatte ich mich gerade an die Wohnung im Nadelwehrring gewöhnt“, sagt sie. Denn auch dorthin war das Ehepaar erst vor fünf Jahren gezogen. Damals war es der Stadtumbau, der sie zum Umzug zwang. Denn ihr Wohnblock An der Schleuse, wo sie vorher fast fünf Jahrzehnte gewohnt hatten, wurde zur Großbaustelle. Nun rückt schon wieder der Umzugswagen an. Friedrichs versuchen, gelassen zu bleiben.

Und eine kleine Vorstellung davon, wie die Räume eingerichtet werden, haben sie schon. Ein paar Möbel werden mitgenommen. Aber das Schlafzimmer wird komplett neu gemacht. „Das alte passt ja nicht mehr“, begründet Elfriede Friedrich. Die zwei ziehen übrigens nicht allein ein, mit dabei wird auch Hund Timmy sein. „Der bekommt seine eigene Ledercouch“, erzählt Theodor Friedrich. Dass die neue Wohnung in der zweiten Etage nicht barrierefrei, sondern nur barrierearm ist, das stört die zwei nicht. „Das meistern wir schon“, sagt der 75-Jährige mit Blick auf die nicht ebenerdige Dusche und die Kante zwischen Balkon und Wohnzimmer. „Die Türen sind dafür schön breit“, bemerkt Friedrich.

Mit ihnen zusammen sieht am Mittwoch ein ganzer Tross an Menschen die Drei-Raumwohnung, die zu insgesamt 40 Wohneinheiten im Friedensweg 24 bis 28 gehört. Neben dem Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), die dort Vermieterin ist, ist die Chefetage der Gebäudewirtschaft (Gewi) dabei, der Bürgermeister von Eisenhüttenstadt, die Architekten und Kathrin Schneider, die Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg. Sie spricht von einem Meilenstein bei der Abarbeitung der Stadtumbau-Vereinbarung zwischen Land, Stadt und den Wohnungsunternehmen. Mit der Vereinbarung, die 2015 unterzeichnet wurde, habe man versucht, Planungssicherheit in den Stadtumbau zu bekommen. Dass dieser im IV. Wohnkomplex von Eisenhüttenstadt auf Hochtouren läuft, das beweisen Bagger und Radlader, die in paar Meter weiter auf der Baustelle arbeiten.

„Der Durchbruch ist damals gelungen, als sich die Wohnungsunternehmen einig geworden sind“ , lobt die Ministerin. Denn letztlich ist die Stadtumbau-Vereinbarung wie ein großes Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Die Gebäudewirtschaft hat Blöcke in der Innenstadt an die Wohnungsbaugenossenschaft verkauft, diese muss die Substanz mit Hilfe des Landes sanieren und dafür im Gegenzug im eigenen Bestand abreißen. Die Partner hätten den Vertrag mit Leben gefüllt, sagt Bürgermeister Frank Balzer und bedankt sich dafür.

Vier Millionen Euro sind allein in den Wohnblock geflossen, den Elfriede und Theodor Friedrich bald beziehen. Die Kaltmiete dort liegt bei 4,90 Euro bis 6,50 Euro, sagt die EWG-Chefin. In zwei weiteren Blöcken, die die Genossenschaft im Friedensweg saniert, kommen noch einmal 40 und 32 Wohnungen und einige Millionen Euro hinzu.