Bekenntnis zum Bau des Schulzentrums

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) hat sich im Rahmen seines „Antrittsbesuchs“ bei Landrat Rolf Lindemann (SPD) zum Bau des Schulzentrums in Fürstenwalde bekannt. Das Land werde sich an den förderfähigen Kosten mit einer Quote von 75 Prozent beteiligen. Das Projekt wird zudem aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen gefördert.

Görke lobte den neuen Strukturfonds des Kreises Oder-Spree, der 1,5 Millionen Euro jährlich für den Ausbau der Infrastruktur vorsieht. „Das sollte Schule machen“, sagte der Minister.

Die Kommunen des Landes Brandenburg erhalten in diesem Jahr mehr Geld aus dem Brandenburgischen Finanzausgleich. Die Finanzausgleichsmasse sei 2018 mit knapp über zwei Milliarden Euro auf einem Rekord-Hoch. Insgesamt stiegen die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich an die Kommunen um mehr als 105 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung, so der Minister. Der wesentliche Teil der Finanzausgleichsmasse sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Sie betragen für ganz Brandenburg insgesamt 1,736 Milliarden Euro. Der Kreis Oder-Spree erhält demnach in diesem Jahr rund 49 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Görke dämpfte Erwartungen, dass es nach den acht Jahren mit guter Konjunktur ewig so weiter geht. Er mahnte in diesem Zusammenhang „Augenmaß und Realismus“ an.

Der Finanzausgleich dient der Angleichung der Finanzkraft der Städte und Gemeinden, damit alle Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können. Dabei werden Kommunen mit einer überdurchschnittlichen Finanzkraft, zum Beispiel die Flughafen-Kommune Schönefeld im Kreis Dahme-Spreewald, mit einer Umlage belegt. In Brandenburg betrifft dies je nach Haushaltsjahr zwischen zehn und 12 Gemeinden.

Ein weiteres Thema des Ministerbesuchs bei Landrat Lindemann war die Zusammenarbeit mit der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder). Beide Seiten verständigten sich darauf, mehr Aufgaben gemeinsam zu erledigen, und damit Kosten zu sparen. Als Beispiel wurde die erfolgreiche Zusammenlegung der Landwirtschaftsämter genannt.