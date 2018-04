Firmen über Behelfsstraßen erreichbar

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit Anfang der Woche dürfen keine Lastkraftwagen mehr durch die Glashüttenstraße fahren, um die Bauarbeiten in der Oderlandstraße zu umgehen. Die Belastung war nach Angaben der Stadt, die verantwortlich für die Straßenbaumaßnahme ist, zu groß. Wenn die Lkw zu einer der Firmen in der Nähe des Kreisels wollen, müssen sie offiziell über die Nordanbindung kommen. „Mir ist aber erst neulich in der Glashüttenstraße wieder ein Lkw entgegengekommen“, berichtet Ute Valentin, Chefin der Tierpension an der Oderlandstraße.

Sie und ihre Helfer sind von dem seit dieser Woche geltenden Durchfahrtsverbot in der Glashüttenstraße nicht betroffen. „Allerdings weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, wenn die nächsten Bauabschnitte in der Oderlandstraße folgen.“ Denn irgendwann im Spätsommer wird der Kreisel dran sein. Der wird komplett weggerissen. Wie Ute Valentin dann zu ihrer Tierpension kommt, das weiß sie nicht, denn dann wäre auch die offizielle Zufahrt über den Umweg Nordanbindung für sie nicht mehr möglich. „Mit mir hat niemand gesprochen“, sagt sie. Auch von einer Versammlung wisse sie nichts.

Eine solche Informationsveranstaltung hat es aber gegeben, bestätigt Randy Millatz, Geschäftsführer der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH, die ebenfalls an der Oderlandstraße gelegen und über die gleiche Ausfahrt am Kreisverkehr zu erreichen ist wie die Tierpension. Der aktuelle erste Bauabschnitt hat nahezu keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter. „Und unsere Lieferanten kamen auch schon vorher meistens über die Nordanbindung“, erklärt er. Wenn dann der Kreisverkehr abgerissen wird, soll es seinen Angaben zufolge eine Behelfsstraße geben, über die das Unternehmen dann von der Nordanbindung aus erreichbar ist – für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Einige Mitarbeiter aus Eisenhüttenstadt müssten dann zwar rund zwölf Kilometer länger zur Arbeit fahren. Aber das sei laut Millatz alles machbar.

Behelfsstraßen soll es nach Informationen der MOZ auch für andere Firmen wie Cemex und die SBB Stahl & Bau GmbH geben. Die haben teilweise noch mehr Lieferverkehr als Heckmann. „Wenn das Baugeschehen im letzten Bauabschnitt am Kreisverkehrsplatz angekommen ist, wird die Erreichbarkeit über Baustraßen für die Anlieger gewährleistet“, teilte Michael Reichl, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaften, am Mittwoch mit.