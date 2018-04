Den Fallen auf der Spur

Marco Marschall, Sara Friedrich

Eberswalde (MOZ) „Wer heute zu schnell fährt, ist selber schuld“, sagt die Polizistin, die seit 6 Uhr morgens mit ihrem Kollegen auf einem Feldweg in Britz ausharrt. Die Straße, die die Verkehrspolizisten im Blick haben ist die Tempo-30-Zone vorbei am Norma, die gern mal missachtet wird. Dort steht ein hüfthohes Blitzgerät. Wie viele Autofahrer es schon erwischt hat, wollen die Polizisten nicht verraten. Gegen Mittag werden sie die Zahl weitermelden. Einer mit 55 km/h war bereits dabei. Das klingt zunächst nicht viel, wird aber wegen der Begrenzung auf 30 Stundenkilometer teuer. 85 Euro und ein Punkt.

Auffällig ist trotzdem: viele sind an diesem Mittwochvormittag gemächlich unterwegs. Sie scheinen auf der Hut. Der Blitzermarathon ist medial überall präsent. In den sozialen Netzwerken tauchte schon Tage vorher ein Liste auf, die auch 20 überwachte Stellen im Barnim aufweist. Bis auf den Britzer Blitzer ist auf sie aber nicht hundertprozentig Verlass. Die angekündigten Messstellen in Sandkrug und Spechthausen zum Beispiel sind bei unserer Stippvisite innerhalb der veröffentlichten Zeiten unbesetzt.

Nicht nur die Polizei kontrolliert zum Blitzermarathon die Geschwindigkeit. Auch der Landkreis Barnim kündigt für drei Stellen, unter anderem in Sandkrug, seine Präsenz an. Die Stadt Eberwalde will sich an acht Stellen positionieren. Wie Pressesprecherin Nancy Kersten mitteilt, ist das Ordnungsamt nicht frei in der Wahl seiner Standorte. Geblitzt werden dürfe zum Beispiel an Schulwegen oder am Krankenhaus.

Doch auch in entlegenen Teilen des Barnims sind Raser an diesem Tag nicht davor gefeit, erwischt zu werden. „Beim Blitzermarathon 2018 haben wir uns ganz bewusst auch für den Standort Oderberg entschieden“, erklärt Marcel Kerlikofsky, Sachgebietsleiter für Straßenverkehr bei der Barnimer Verkehrsbehörde. Denn gerade dort falle es den Verkehrsteilnehmern besonders schwer, sich an das vorgegebene Tempolimit zu halten. Jeder vierte fährt zu schnell.

Manchmal sei es aber nicht das Tempo, sondern der schwer einsehbare Straßenverlauf, der Probleme mache, betont Marcel Kerlikofsky. Besonders riskant für Motorräder ist beispielsweise die L 291 zwischen Liepe und Eberswalde auf Höhe der Klosterbrücke. Die kurvenreiche Strecke ist teilweise schwer zu überlicken, gleichzeitig aber für Motorradfahrer sehr reizvoll. Um das Unfallrisiko zu verringern, wurde der Kurvenverlauf noch einmal verdeutlicht. Dass diese Maßnahme etwas bringt, zeigt das Beispiel in der Gegend um den Werbellinsee. Hier gab es nach der neuen Beschilderung keinen einzigen Motoradunfall mehr, freut sich Marcel Kerlikofsky.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Bahnhofsstraße vor der Kita Knirpsenland in Biesenthal. In der 30er-Zone sind 15 Prozent der Fahrer zu schnell unterwegs. Am Tag des Blitzermarathons hat ein Fahrer, laut einer Zwischenmeldung vor Redaktionsschluss, das Tempolimit dort um 30 Kilometer pro Stunde überschritten.

Den größten Ausreißer, der aus dem Barnimer Bereich ans Polizeipräsidium in Potsdam gemeldet wurde – dort gehen alle Ergebnisse des Tages ein – ist ein VW-Fahrer, der es in der Wandlitzer Chaussee des Bernauer Ortsteils Waldfrieden ziemlich eilig hatte. Er fuhr mit Tempo 91 statt der erlaubten 50. Das macht nach Toleranzabzug laut Bußgeldkatalog einen Monat Fahrverbot, einen Punkt in Flensburg und 120 Euro.

Mehr Zahlen standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Sowohl der Landkreis Barnim als auch die Stadt Eberswalde teilen ihre Ergebnisse im Laufe des heutigen Tages mit.