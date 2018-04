Neuer Auftritt für „Citykultur“ im Internet

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Der städtische Veranstaltungskalender „citykultur“ präsentiert sich online im neuen Gewand. Auf der Internetseite www.citykultur.eu, die von der Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV) betrieben wird, sind kulturelle und öffentliche Veranstaltungen in Frankfurt und Slubice zusammengefasst. Symbole für einzelne Genres weisen den Weg durch das umfangreiche Programm, das auch nach unterschiedlichen Themen gefiltert werden kann. Detaillierte Information und Bilder sind ebenso hinterlegt, wie Links zur Webseite des Veranstalters und zum Ticketverkauf. Außerdem besteht die Möglichkeit, Termine direkt in den eigenen Kalender zu importieren. Die Veranstaltungsseite ist in deutscher und polnischer Sprache darstellbar.

Parallel dazu gibt es das gedruckte Monatsheft, dass in einer Auflage von bis zu 3000 Stück und derzeit noch ausschließlich auf Deutsch erscheint. Es ist an je 100 Auslage stellen in Frankfurt und im Umland erhältlich.