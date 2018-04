Der Sturm vor der Ruhe

Polonaise in die Abiprüfungen: Auch am OSZ feierten Schüler ihren letzten Schultag mit allerlei Schabernack und bunten Kostümen. © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Die Abiturienten hatten am Mittwoch ihren letzten Schultag. An Sportschule, OSZ und Karl-Liebknecht-Gymnasium feierten verkleidete Schüler noch einmal, bevor sie sich in den nächsten Wochen besonders konzentrieren müssen: Am Freitag ist die erste zentrale Abiturprüfung.

Der Titel charmantester Schüler geht an: Dominik Rau. Der Abiturient kann gerade etwas Luft holen, da muss er wieder nach vorne: Lieblingsschüler der Lehrer ist er auch noch. In diesen und anderen Kategorien wie „Bester Zuspätkommer“ und „Schönstes Paar“ zeichnen sich die Schüler des Jahrgangs 12 vom Karl-Liebknecht-Gymnasium am letzten Schultag gegenseitig aus.

Wie Dominik zu seinen Titeln gekommen ist? „Einfach nett sein und lächeln, mit positiver Energie“, sagt er grinsend. Denn ohne einen gewissen Grundoptimismus lasse sich nicht so gut in die Zukunft schauen. Deshalb nimmt er diesen mit auf seinen Weg – auch wenn für keinen der Schüler am Mittwoch schon klar ist, wie sie das Abitur meistern – denn die ersten Prüfungen starten erst am Freitag. Polnisch steht dann für Dominik an. Einigermaßen vorbereitet fühlt er sich, weil er nicht erst kurz vor den Prüfungen versucht zu lernen. Denn diese Strategie sei „nicht das Gelbe vom Ei“, sagt der 17-Jährige.

Auch Anna Brzostek hat überhaupt keine Angst vor den Prüfungen. „Nur vor Mathe“, gibt sie dann aber zu. Grund zu feiern gibt es ihrer Meinung nach auch am Mittwoch schon: „Weil wir nie wieder herkommen müssen“, sagt sie lachend. Genaue Pläne hätten die wenigsten Schüler, sagt die 19-Jährige. Aber: „Alles geht nach vorne“, ist die junge Polin überzeugt, die auf jeden Fall in Deutschland bleiben und gerne Law and Business studieren will.

Auf einer Fahrt nach England in der zehnten Klasse haben sich Milena Rothe und Ben Fredrich kennengelernt. Die Frankfurter sind noch immer ein Paar und hoffen, dass die Zukunft für sie in derselben Stadt in einer gemeinsamen Wohnung weitergeht. „Das wäre ein Traum für uns“, sagt Milena, die nach dem Abi gerne nach Berlin will. Ben könnte sich eine Polizeiausbildung in Oranienburg vorstellen. Auch wenn sie noch nicht wissen, wo es hingeht, ist der Mittwoch ein Tag der Freude, weil „die Schulzeit vorbei ist, denn die war sehr anstrengend und wir freuen uns schon auf das Ende, wenn wir alles geschafft haben“, erklärt die 17-Jährige.

Von den 135 Schülern in der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums sind am Mittwoch 133 für die Abiturprüfungen zugelassen worden. Die zentrale Prüfung im Fach Englisch ist am Freitag die erste. Auch Polnisch wird an der Schule am selben Tag geschrieben. Die nächsten zwei Wochen bringen rauchende Köpfe, bis am 4. Mai die letzte Prüfung in den Naturwissenschaften ansteht.

Am Gauß-Gymnasium schreiben in dieser Zeit 72 Schüler Abitur. Sie haben am Mittwoch ihre Schule, angelehnt an den Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“, in ein Schoko-Wunderland verwandelt. Auch Schulleiterin Rita Lange wird geehrt, mit dem Motto „Rita Sport – quadratisch, praktisch, Gauß“. Die 52 Abiturienten der Sportschule haben nach einer Mottowoche am Mittwoch ebenfalls bunt verkleidet Abi-Fez gefeiert. Die neun Schüler der Waldorfschule, die ab Freitag Abitur schreiben, haben es ruhig angehen lassen.