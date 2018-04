Biber hinterlässt Futterreste

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Während die größeren Gräben und Vorfluter meist gut in Schuss sind, gibt es an vielen kleineren Nebengewässern weiterhin Handlungsbedarf. Das bestätigte die Gewässerschau für den Raum Seelow am Mittwochvormittag.

„Es geht jetzt ans Eingemachte“, erklärt Axel Hulitschke, Verbandsingenieur im Gewässer- und Deichverband (Gedo). Und meint damit den Biber. In der nächsten Woche werde es einen Termin mit Vertretern des Landesbetriebes Straßenwesen geben. Denn der Nager beschädigt zunehmend auch Bundes- und Landesstraßen. Der Landesbetrieb dränge auf Lösungen, denn es geht bei viel befahren Straßen letztlich um die Verkehrssicherheit der Kraftfahrer.

Bei der Schau an diesem Vormittag wird das Problem Biber immer wieder gegenwärtig. Der Weg zur Seelake zum Schöpfwerk III Seelow war im Rahmen des Bodenordnungsverfahren ausgenommen worden. Zu oft und zu nachhaltig sorgte der Biber an diesem Weg für Schäden. „Er ist aber eine wichtige Zufahrt von der B 1 zum Pflasterweg und hat Bedeutung für den Hochwasserschutz“, betont Hulitschke. Die Profilierung des Weges müsse im Protokoll bleiben – als Aufgabe von Landwirten, Stadt und Gedo.

Mittlerweile sind viele Bäume an den Gräben im gesamten Verbandsgebiet vom Biber „gefällt“. „Wir bedauern das sehr“, unterstreicht der Gedo-Mann. „Bäume sorgen für Beschattung, was wiederum den Krautwuchs vermindert.“ Bäume zu pflanzen – und sie mit bissfesten Matten zu schützen – sei jedoch nicht Pflichtaufgabe des Verbandes. Noch in diesem Jahr, kündigt Axel Hulitschke an, wird es ein Merkblatt des Landes geben, auf dem geklärt sein soll, wer für welche Bäume in welchen Bereichen an Gräben und Gewässern zuständig ist.

Am Schweizerhaus hat der Gedo einen Biber vergrämt, der ständig die Ableitung des Wassers vom Areal verhinderte. Zudem kommt dort auch das Wasser aus dem Hangbereich Richtung Ludwigslust (Friedersdorf) an. Es war ein Teich gebaut worden, der aber keine Ableitung hat. Der Teich überflutete, setzte die Äcker unter Wasser. Der Gedo baute einen Durchlass zum Graben am Schweizerhaus. Momentan staut sich dort alles. Möglicherweise hat der Biber sich jetzt dorthin zurückgezogen. Der Gedo wird es kontrollieren, so kommt es ins Protokoll.

Als einen erledigten Punkt vorangegangener Gewässerschauen präsentiert der Gedo das Wehr an der Fischerbrücke. Die alte Stauanlage funktionierte nicht mehr. Man habe das vorhandene Material mit genutzt, so Hulitschke. Rund 50 000 Euro wurden investiert. Damit kann der Wasserstand nun gut geregelt werden – auch für Entnahmen auf den Feldern. Das war von den Landwirten dringend gefordert worden.

Noch unerledigt ist das Grabenproblem entlang der Gärten am Hang im Bereich des Seelower Klärwerkes. Illegal errichtete Überfahrten und Wurzelwachstum verhindern den Wasserabfluss. Das führt zu Vernässungen. Das Problem war 2016 ins Protokoll aufgenommen worden. Heike Liese von der unteren Wasserbehörde will prüfen zu lassen, ob für die dort notwendige Maßnahmen ein Planverfahren nötig ist. Fest steht, dass Stadt und Anlieger mit an den Kosten beteiligt werden.

Auch am kleinen Graben am Sportplatz an der Remise Altlangsow fließt derzeit gar nichts. Dorthin haben Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger und seine Kollegin Ines Oldinski den Tross geführt. Die Ursache ist schnell gefunden: Der Durchlass ist dicht, der Graben zum Teil zugewachsen. Der Gedo wird dies im Rahmen der Unterhaltung in den nächsten Wochen in Ordnung bringen, so die Zusicherung. Ebenso werden Mitarbeiter am Krankenhausgraben, der vom Spring Richtung Klärwerk führt, gelöste Betongitterplatten und Unrat herausfischen. Das geht nur in Handarbeit, ist aber notwendig, um den Abfluss wieder zu sichern.