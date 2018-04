Erste Bilanz mit Ausblick

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Karsten Ilm (CDU) ist inzwischen 100 Tage Bürgermeister in Wriezen. Grund genug, um sich mit ihm zu einer ersten Bilanz zu treffen.

Das Büro des Bürgermeisters im Wriezener Rathaus zeigt sich hell und freundlich. „Mit Unterstützung unserer Bauhofmitarbeiter und hellen Möbeln konnten wir das umgestalten.“ Auffallendste Veränderung ist der große Beratungstisch mit neun Stühlen. „Für acht Ortsvorsteher und den Bürgermeister“, erklärt Ilm und bespricht sich dort natürlich auch mit anderen Gästen und Mitarbeitern. „Eine der wichtigsten Aufgaben für unsere Stadt ist es, die Gemeinschaft zu stärken und dies in allen Bereichen. Dazu ist es vor allem wichtig, miteinander ständig im Gespräch zu sein.“ Kürzlich habe es ein Treffen mit allen Ortsvorstehern gegeben, kommt der 45-Jährige noch einmal auf die Ortsteile zurück. Solche Gespräche sollen künftig regelmäßig stattfinden. „Das gilt auch für die Fraktionsvorsitzenden“, sagt Ilm.

Zu den Bürgern zu gehen, sei ebenfalls wichtig. „Natürlich ist da manchmal die Frage, ob ich das einrichten kann. Aber ich versuche es und folge gern den Einladungen der unterschiedlichsten Vereine und Einrichtungen.“ So sei er zum Beispiel schon bei der Chorgemeinschaft und dem Unternehmerkreis Wriezen eingeladen gewesen, die sich kurz vorgestellt und die Gelegenheit genutzt hätten, ihm Fragen zu stellen. Als Bürgermeister müsse er den Blick aber auch nach außen richten und so freue er sich nun ebenfalls auf den ersten Termin mit den polnischen Partnern in Mieszkowice. Zudem will Ilm die bereits bestehenden Verbindungen ins japanische Hachioji weiter ausbauen.

Die ersten 100 Tage seiner Amtszeit bezeichnet Ilm als doch recht kurze Zeit. „Aber wir haben Einzelprojekte angeschoben, die in den nächsten Wochen und Monaten sichtbar werden“, blickt er zurück und fügt hinzu: „Wir kommen gut voran beim Plauderstübchen, auch bei der Kita Lüdersdorf und am Montag war Spatenstich für die Ortsverbindungsstraße zwischen Haselberg und Frankenfelde.“

Eine große Herausforderung bleibe, ein zukunftsfähiges Modell für die freiwilligen Feuerwehr zu finden. Priorität habe dabei der Neubau des Gerätehauses in Wriezen. „Dafür sind noch eine ganze Reihe finanzieller und rechtlicher Fragen zu klären“, so der Bürgermeister. Aber auch die Ortswehren gelte es zu stärken, um die Pflichtaufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes zu erfüllen. Bei allen Entscheidungen gehe es letztlich immer um die Frage: „Wohin wollen wir in der Region?“

Dass ihm das neue Amt Spaß macht, hatte Karsten Ilm bereits beim Foyergespräch zur interkommunalen Zusammenarbeit im März in der Konzerthalle in St. Georg in Bad Freienwalde erklärt. Daran habe sich nichts geändert, sagt er. Das Amt des Bürgermeisters sei eine besondere Herausforderung. „Als Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, der ich bis dahin ja war, hatte ich natürlich bereits tiefere Einblicke, aber es gab doch einige überraschende Momente und von den Aufgaben her ist das Spektrum viel größer. „Die höhere Verantwortung geht einher mit der Möglichkeit, aktiv zu gestalten“, fasst Ilm zusammen.

Wichtig sei allerdings auch, andere in die Verantwortung zu nehmen. „Leute, die eine Idee haben, unterstütze ich gern bei der Umsetzung. Ich sehe mich da aber eher als Netzwerker“, erläutert er. „Es gibt immer Menschen, die etwas geben wollen und können, und andere, die etwas brauchen. Diese Menschen gilt es zusammenzubringen.“

Als Bürgermeister müsse er nicht alle Ideen selbst liefern und umsetzen. „Sonst fühlen sich die Leute nicht mitgenommen“, sagt Ilm und fügt hinzu: „Die Stadt ist eine Gemeinschaft, ähnlich einer Familie, diesen Geist gilt es zu entwickeln.“ Das ehrenamtliche Engagement von der Feuerwehr über die Kultur und den Sport, also insbesondere in den Vereinen, bis hin zum Ehrenamt in der Politik, bilde eine wichtige Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen.

Deshalb sei es ihm nach seinem Start vor allem auch darum gegangen, bestehende Kommunikationsangebote besser zu nutzen beziehungsweise neue zu entwickeln. Dazu zählt er auch den Arbeitskreis Bildungscampus. Die Entwicklung des Bildungsstandortes Wriezen liege ihm besonders am Herzen. „Ich möchte Wriezen in eine Zukunft führen, in der die Menschen gerne in unserer Stadt leben und lade alle Menschen dazu ein, ihren Beitrag zu leisten.“