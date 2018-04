Falkensee (MOZ) Sven Steller bleibt Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug. Er wurde am Montagabend während einer Mitgliederversammlung genauso im Amt bestätigt wie Barbara Richstein als seine Stellvertreterin und Dennis Sneikus als dritter Vorsitzender. Kassenwart bleibt Jürgen Franke. Bei den Beisitzern gab es eine Änderung: Arthur Lübben scheidet aus dem Vorstand aus. Als Beisitzer wurden gewählt: Elisabeth Wedemeyer, Günther Raunest und Michael Thieme.

Während der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet: Bert Stabel, Joachim Hagemann und Jürgen Klatt für 50 Jahre, Andreas Plückhahn für 40 Jahre und Thomas Müller für 20 Jahre. Insgesamt sind rund 1000 Mitglieder im Verein aktiv. Neben der größten Abteilung Fußball sind im Club auch die wettkampforientierten Abteilungen Tischtennis und Badminton organisiert. Eher freizeitorientiert wird in den Abteilungen Wandern und Gymnastik/Yoga Sport getrieben. In der Abteilung Volleyball wird derzeit eine Mannschaft aufgebaut, die auch im Ligabetrieb spielen wird. Daneben gibt es Kurse im Seniorensport und in der Sturzprävention.