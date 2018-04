Endspurt für INSEK

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Bis Ende Juni sollte das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für Falkensee beschlossen sein, ansonsten könnte der Verlust von Fördergeldern drohen. Am Montag bewertete der Stadtentwicklungsausschuss (ASUW) auf einer Sondersitzung finale Anregungen und Vorschläge zum vorliegenden Entwurf.

Neben der Fraktion Grüne/ABü hatten auch die dem ASUW angehörenden sachkundigen Einwohner Lara Steup und Elke Märtins vorab schriftliche Hinweise insbesondere zu den Zentralen Vorhaben eingebracht.

Auch die CDU-Fraktion hatte Änderungswünsche, die Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl mündlich vortrug.

Die Stadtverwaltung hatte Ergänzungen, etwa zu weiteren Planungen, eingereicht.

Alles in allem verlief die Sitzung jedoch überraschend konfliktarm, obgleich auch kontrovers betrachtete Grundsatzthemen wie Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau oder Mobilität angeschnitten wurden.

Mit dem INSEK sind keine vollständig neuen Themen für die kommunale Planung verbunden, es dient vielmehr der Bündelung, Integration und Abstimmung der Planungen. Grundanforderungen für den Inhalt sind neben der komplexen Darstellung der geplanten städtebaulichen Entwicklung die Herleitung von Zielsetzungen sowie die Benennung zentraler Vorhaben, die in der Stadtentwicklung vorrangig verfolgt werden sollen.

Das INSEK ist zwar quasi als planerischer Überbau bei jeder kommunalen Planung zu berücksichtigen, es ersetzt jedoch weder die Bauleitplanung noch Fachkonzepte und -planungen, etwa zu Einzelhandel, Klimaschutz oder Verkehr. Vielmehr fließen deren Ergebnisse und Strategien in das INSEK ein. Als übergeordnetes Planungsinstrument erfüllt es eine Doppelfunktion - als langfristiges Strategie- und Koordinierungsinstrument der Stadtentwicklung auf kommunaler Ebene und zugleich als Grundlage für die Vorbereitung und Umsetzung der Stadtentwicklungsförderung auf Landesebene.

In verschiedenen Workshops und Arbeitsschritten wurden seit Mai 2017 Vorschläge für das Leitbild zur Stadtentwicklung 2030 formuliert, Entwicklungsziele abgestimmt, räumliche und thematische Handlungsschwerpunkte gebündelt sowie zentrale Vorhaben (ZV) der Stadtentwicklung mit konkreten Maßnahmen untersetzt.

So sollen etwa urbane Qualitäten im Zentrum gestärkt werden. Maßnahmen hoher Priorität wären hier beispielsweise die bauliche Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse am Standort der ehemaligen Stadthalle oder die Realisierung des Hallenbads.

An der Zielstellung für die ZV setzten einige der Hinweise an, Intention war häufig eine noch klarere Verdeutlichung der gewünschten Effekte. Die Fraktion GRÜNE/ABü nennt hier explizit Verkehrsberuhigung durch Tempo 30, Elfriede Schmidt (büff) möchte etwa den geplanten Wasserspielplatz ausdrücklich in der Liste der Maßnahmen genannt wissen. "Besonderes Ziel aller Vorhaben soll eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität sein", trug Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl auch für die CDU-Fraktion vor. Dem hielt allerdings Bürgermeister Heiko Müller (SPD) entgegen: "Wir werden keinen Investoren zwingen können, zum Gutspark hin ein Café zu bauen." Im Grunde unstrittig ist jedoch das Ziel, nämlich die Aufwertung des Gutsparks. "Die Entwicklung des Bauvorhabens und die Entwicklung des Gutsparks sollten inhaltlich aufeinander abgestimmt werden", vermittelte Matthias von Popowski als Geschäftsführer der "complan Kommunalberatung".

So ging es bei den meisten Hinweisen nicht um grundsätzlichen Dissens, sondern eher um das Offenhalten von Möglichkeiten, weniger Fokussierung - Stichwort "Siedlungsband" - oder die Konkretisierung von Zielen. Formulierungsalternativen waren auf mehr Vollständigkeit bei der Benennung von Akteuren oder laufenden Maßnahmen ausgerichtet, und obgleich es in den vorangegangenen Sitzungen noch erhebliches Konfliktpotential gab, konnte diesmal der zweite vorsorglich angesetzte Sitzungstermin schließlich ausfallen.

Die Fraktionen haben nun noch ein letztes Mal die Gelegenheit, zu dem geänderten Entwurf konkret formulierte Änderungswünsche einzubringen, auf der Sitzung am 7. Mai soll der Entwurf dann der SVV zum Beschluss empfohlen werden.