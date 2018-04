„Wir sind eine Kulturinstitution“

Jan-Henrik Hnida

Berlin (MOZ) 2016 machte die letzte Videothek in Frankfurt (Oder) zu, Ende 2015 in Eisenhüttenstadt. Vor allem das Internet macht Konkurrenz. „Klar geht es auch in Berlin abwärts“, sagt Silvio Neubauer im Gespräch mit . Doch seine „Filmgalerie Berlin“ läuft – und das seit 17 Jahren.

Herr Neubauer, gefühlt schließt jede Woche irgendwo eine Videothek – wie ist die Situation bei Ihnen?

Berlin war lange Zeit eine Insel der Seligen. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren sind alle Arten von Videotheken deutlich zurückgegangen. Uns gibt es insgesamt schon 31 Jahre, in Berlin selbst seit 17 Jahren. Das wir uns gehalten haben, hängt damit zusammen, dass wir vor vier Jahren umgezogen sind und so Kosten reduziert haben. Wir haben mit 26 000 Titeln im Verleih das größte Filmprogramm Deutschlands und können so Dinge bieten, die es nur beim Videoverleih gibt. Von 1907 bis 2017 haben wir die komplette Filmgeschichte da.

Wie groß ist die Konkurrenz der Streamingdienste?

Es hängt davon ab, was die Leute sehen möchten. Bei neuen Serien nutzen viele einen Strea­mingdienst wie Netflix oder Amazon. Allerdings werden viele sehen, dass das Angebot an Filmen dort extrem mager ist. Wir haben ungefähr zehnmal so viele Filme zu bieten und das ständig. Bei Netflix kann man einen Film gucken und nicht sicher sein, dass er später noch zur Verfügung steht. Unsere Erfahrung, unser Programm ist ein Alleinstellungsmerkmal – das ist allerdings kein Freibrief für unsere Existenz.

Wer leiht sich denn bei Ihnen Filme aus?

Es gibt keinen Durchschnittskunden. Es gibt Leute, die einen speziellen Film suchen. Es gibt die, die es hier einfach nett finden, aus der Nachbarschaft. Und genau das ist der Punkt. Vor zehn Jahren hatten wir eine breite Basis, hatten sehr viele „Normalnutzer“. Gerade diese Gruppe ist sehr stark geschrumpft.

Was würde ohne Sie fehlen?

Würde es uns nicht mehr geben, wären 50 Prozent der Filme weg. Das andere ist die Bedeutung einer Videothek über das Angebot hinaus. Anders zu sein – und wenn man rausgeht, ein paar Schritte zurücklegt, kommen einem beim Laufen ja auch Ideen. Ähnlich wie beim Kino, was für viele heutzutage ja noch immer ein gemeinsames Event ist – punktuell, nicht täglich.

Wie viele Besucher kommen pro Tag?

Das schwankt stark. Zwischen 20 und 80 pro Tag – und am Wochenende sind es dann 100.

Schmuddelecke oder Kulturinstitution?

Schmuddelecke hatten wir nie und waren wir nie. Wir haben unseren ersten Laden als Gegenreaktion auf die Schmuddel- und Unkultur der damaligen Videotheken gegründet. Qualität und Auswahl wurden in den Mittelpunkt gestellt – was nicht heißen soll, dass nicht auch mal Trashfilme eine Rolle spielten. Wir haben dieses Institutionalisierte mit Vorhang und Hardcore-Inhalten ausgeblendet, weil wir immer auch Familien ansprechen wollten. Filmkultur kann über Generationen weitergegeben werden.

Wie war das in Ihrer Kindheit?

Ich habe meine Grundausbildung im Film durchs Fernsehen bekommen. In den dritten Programmen in der Schweiz und in Österreich kam ein Klassiker nach dem anderen. Jeden Tag. Da bekamen wir etwas mit, das ist heute weniger möglich. Man kann Fußball von morgens bis abends gucken, aber filmisch wird’s eng. Filme sind Teil unserer Kultur und Gesellschaft und der Geschichte. Sie sagen viel über die Zeit aus, in der sie entstanden sind. Wenn dieser Ort, die Institution weg ist, dann fehlt da etwas.

Welches ist Ihr Lieblingsfilm?

Das ist die schrecklichste Frage, die man mir stellen kann. Aus der Vergangenheit die großen Klassiker wie „Citizen Kayne“, „Der dritte Mann“, „Sein oder nicht sein“, die Hälfte der Hitchcock-Filme, die Hälfte der Woody-Allen-Filme. Es sind sehr viele.

