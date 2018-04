Schröder setzt weiter auf künftige Verbandsgemeinde

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) „Es ist nicht einfach für die ehrenamtlichen Akteure, diese ständigen Änderungen und Details in Sachen Verwaltungsstrukturreform nachzuvollziehen“, sieht es Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. Selbst die Hauptverwaltungsbeamten hätten da so ihre Schwierigkeiten, zumal sich einst Zugesichertes Monate später wieder ganz anders darstellt. Am Montag weilte er mit weiteren Vertretern der Modellregion Oderland bei Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Der bereitete die Gäste auf die Pressekonferenz vor, in der er am Dienstag den neuen Gesetzentwurf zur gemeindlichen Verwaltungsstrukturreform vorstellte. Seit zweieinhalb Jahren drehen sich die Diskussionen in den Kommunen des Umlandes und in der Kreisstadt darum, in welchen Strukturen man künftig arbeiten will. Angesichts sinkender Einwohnerzahlen und kleiner Verwaltungen wird es immer schwerer, alle Aufgaben für die Bürger zu erledigen.

Mit dem neuen Gesetzentwurf sollen nun zwei weitere Verwaltungsmodelle in Brandenburg hinzu kommen – die Verbandsgemeinde und das Mitverwaltungsmodell. Letzteres war in allen Diskussionen bisher ausgeschlossen worden. Zugleich sieht das noch vom Landtag zu beschließende Gesetz nach massiver Forderung durch den Städte- und Gemeindebund eine Öffnung für die bestehenden Ämter vor. Das heißt, sie dürfen mehr als nur fünf Gemeinden haben. Zur Ämterbildung mussten viele kleine Kommunen fusionieren, da die Zahl der Mitgliedsgemeinden per Gesetz vorgeschrieben wurde. Die Öffnung und Weiterentwicklung der Ämter ist ein Modell, dass in den unzähligen Diskussionen in den Kommunen des Umlandes wiederholt gefordert wurde. Fängt nun alles wieder von vorn an?

„Ich hoffe nicht“, sagt Schröder. Zumindest nicht in Neuhardenberg, Gusow-Platkow sowie allen Gemeinden des Amtes Seelow-Land. Sie hatten sich per Beschluss für das Zusammengehen mit Seelow in einer Verbandsgemeinde entschieden. „Natürlich werden wir jetzt noch einmal alles auf den Tisch legen“, kündigt Schröder an. Man brauche die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle. Aus seiner Sicht biete das Verbandsmodell mehr Vorteile, auch hinsichtlich der Finanzausstattung. Verbandsgemeinden würden künftig mit Schlüsselzuweisungen ausgestattet, die Ämter nicht. Viele Punkte könnten in öffentlich-rechtlichen Verträgen vereinbart werden. Es gebe Übergangsfristen, in denen Sonderregelungen möglich sind, wie etwa zum Thema Steuern oder die Zuständigkeit für Einrichtungen.

Heute wird der Rathauschef mit seinen Verwaltungskollegen beraten. „Wir werden keine Schnellschüsse starten“, blickt er voraus. Es sei bereits soviel Kraft und Zeit in das Vorhaben investiert worden als dass man nun alles über den Haufen werfen wolle. Fakt sei allerdings: Kommt es nun angesichts des neuen Gesetzentwurfes nicht zur Bildung der Verbandsgemeinde, gibt es auch kein Geld vom Innenministerium. Dann müsste die Stadt die in der ersten Rate bereits erhaltenen Fördermittel für den Erwerb und den Umbau des Sparkassengebäudes ans Land zurück zahlen. Denn dann bliebe letztlich alles beim Alten. Zumindest vorerst. Denn bisher war es für die Stadt keine Option, einem Amt beizutreten. Auch der Innenminister habe am Montag nicht definitiv sagen können, ob Seelow als amtsangehörige Kommune Mittelzentrum und Kreisstadt bleiben könnte. Seelow ist im neuen Landesplan weiter als Mittelzentrum eingestuft, erhält damit auch künftig Sonderzuweisungen, um seine Umlandfunktion erfüllen zu können.