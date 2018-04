Verlässlich, auf hohem Standard

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Die Multiple-Sklerose-Ambulanz der Immanuel Klinik Rüdersdorf ist von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) für ihre individuelle Versorgung von MS-Patienten nach aktuellsten Standards mit dem Zertifikat „MS-Zentrum“ ausgezeichnet worden.

Was Betroffene an der MS-Ambulanz – Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Krankheit mit vielen Erscheinungsformen – besonders schätzen, ist die persönliche Zuwendung, die weit über die medizinische Behandlung hinausgeht. Rosemarie Stephan und Gundula Viete von der MS-Selbsthilfegruppe aus Petershagen-Eggersdorf geben ihre Erfahrungen mit dieser Krankheit weiter. Nicht nur in ihrer Gruppe, sondern auch im ErzählCafé in Rüdersdorf.

„Wir wissen doch am besten, wie man sich fühlt, wenn man mit der Diagnose konfrontiert wird, wenn plötzlich das ganze Leben aus den Fugen gerät“, sagt Rosemarie Stephan, die seit 30 Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist und ihren Optimismus und Mut so teilen kann. „Dazu haben wir an Schulungen teilgenommen und ebenfalls ein Zertifikat erworben“, sagt Gundula Viete.

„Das ist unser großes Plus“, bestätigt MS-Schwester Liane Schulze „Zusätzlich bieten wir unseren Patientinnen und Patienten auch Hausbesuche an.“ „Oft geht es neben der Medizin auch um ganz alltägliche, soziale, berufliche Probleme, bei denen wir helfend zur Seite stehen können“, sagt Sozialarbeiter Jürgen Muth, der sich im Sinne der Patienten um rechtliche Dinge kümmert und ein ganzes MS-Netzwerk aufgebaut hat.

Mit der Zertifizierung als MS-Zentrum würdigt die DMSG die Entwicklung der MS-Ambulanz der Immanuel Klinik Rüdersdorf. Der Bundesverband der DMSG zeichnet mit den Zertifikaten „MS-Zentrum“, „MS-Schwerpunktzentrum“ bzw. „MS-Rehabilitationszentrum“ qualifizierte Kliniken und Praxen aus. Die Auszeichnungen stehen für eine qualitativ hochwertige, von Leitlinien gestützte Behandlung durch auf MS spezialisierte Neurologen und Fachkräfte.

Chefarzt Dr. med. Thomas Brosch freut sich über die Anerkennung der Arbeit seines Teams, die hier seit 2009 geleistet wird. „Patientinnen und Patienten, die von dieser Krankheit betroffen sind, haben durch das DMSG-Zertifikat noch einmal eine verlässliche Orientierung, dass wir nach den aktuellsten, wissenschaftlich überprüften und belegten Standards arbeiten.“ Darüber hinaus garantiert das Zertifikat eine Mindestzahl an behandelten MS-Patienten, eine mindestens fünfjährige Erfahrung der behandelnden Neurologen in der medizinischen Betreuung MS-kranker Patienten und über zwei Jahre Erfahrung des medizinischen Fachpersonals. Außerdem finden für Patientinnen und Patienten, mitarbeitende und interessierte Kollegen regelmäßige Fortbildungen und Schulungen sowie Informationsveranstaltungen in Kooperation mit der DMSG statt.

Wichtigstes Therapieziel bei der Behandlung der chronisch-entzündlichen Krankheit Multiple Sklerose ist, den Eintritt einer möglichen Behinderung zu verzögern oder deren Fortschreiten zu verlangsamen. Bis 2008 durften Krankenhäuser MS-Patientinnen und -Patienten ausschließlich stationär behandeln. Seit einer Gesetzesänderung betreut die Immanuel Klinik Rüdersdorf die Patientinnen und Patienten, bei denen eine Multiple Sklerose festgestellt wurde, nach einer Überweisung des behandelnden Haus- oder Facharztes auch ambulant.

Dr. Thomas Brosch und Anke Boge, Fachärztin für Neurologie, – zwei auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose erfahrene Neurologen – führen die Sprechstunde durch. Speziell ausgebildete Pflegekräfte und MS-Schwester Liane Schulze unterstützen sie dabei. „Der Verlauf der Krankheit hat sich durch neue Therapiemöglichkeiten sehr verändert. Man kann viel mehr tun, als noch vor ein paar Jahren“, sagt Brosch, der weiß, dass das Zertifikat heißt, „weiter dranbleiben“.