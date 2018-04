Es wird wild in der Manege

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Neue Exoten, neue Akrobaten, neues Programm – der mecklenburgische „Landescircus Humberto“ ist zurück in der Stahlstadt. Ab heute Abend wird es wild in der Manege auf dem Inselvorplatz. Die Tiere werden nach strengen Vorgaben gehalten und trainiert – und mit Liebe gepflegt.

Es riecht nach Gummi und Stroh in der Nähe des gelb-rot-gestreiften Riesenzeltes auf dem Inselvorplatz. In der prallen Mittagssonne hämmert Artist Gino Ortmann – blaugrüne Augen, verwuschelte Haare und Dreitagebart – einen Riesenhering in den Boden. Der 30-Jährige fixierte dieser Tage das Zelt, in dem er heute mit Feuer in der Manege jonglieren wird – das runde Chapiteau ist das Herzstück der Zirkus-Stadt, die seit Mittwoch vollständig steht. In den umliegenden Wohnwagen leben die 20 Artisten, die bis November durch den Osten touren.

Die Besucher erwartet ein „traditionelles Programm moderner Art“, sagt Zirkusdirektor Joschi Ortmann. Mit Luftakrobatik, Jonglage, Clownerie, Feuershow, und allem Drum und Dran. „Es gibt eine neue Show mit neuen Akrobaten und Exoten“, verrät Ortmann, der vor zwei Jahren zuletzt in Eisenhüttenstadt stoppte. Und wenn er Exoten sagt, dann meint er das auch. Im Stall tummeln sich ein ostafrikanisches Langhornrind, sibirische Kamele sowie ungarische und schottische Hochlandrinder. Im Nebengehege stehen edle Araberhengste, niedliche Miniponys mit langer Mähne und ein riesiges Hausrind. Sie sind Teil des zweistündigen Programms, so Ortmann. Seit sieben Generationen kümmert sich die Familie um den Zirkus, der 1840 bei Berlin gegründet wurde.

Die Premiere findet am Donnerstag um 17 Uhr statt. Weitere Vorstellungen am Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 15 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag ist Familientag, Erwachsene zahlen statt 14 Euro den Kinderpreis – 12 Euro. Besucher zahlen am Sonnabend um 18 Uhr nur die Hälfte. Am Sonntag haben Väter freien Eintritt.

Wenn Joschi Ortmann ins Gehege kommt, zeigen die Tiere keine Scheu – seine vier jungen Araberhengste Artus, Atlas, Samar und Salin fressen ihm aus der Hand. Der 60-Jährige mit wettergegerbter Haut hat sie im Winter ausgebildet. „Ich liebe meine Tiere“, betont Ortmann, dessen Dialekt seine Leipziger Heimat verrät. Die Haltung und Ausbildung der Tiere entspricht den strengen Auflagen des Veterinäramts, das wöchentlich vorbei schaue. „Ich habe zu jedem meiner Tiere eine Verbindung“, sagt Ortmann, den das Vertrauen seiner Tiere bestätigt.

Und doch erleben die Zirkusleute immer wieder negative Erfahrungen mit Tierschützern, Sie lauerten ihnen in Rostock auf, zerschlitzten ihre Plakate in Erfurt. „Ihnen geht es nicht um die Tiere, sondern um die Sache“, meint Carmen Ortmann, die sich mit ihrem Mann um den Zirkus kümmert. „Erst neulich hat ein kleines Kind zu mir gesagt: ‚Ihr quält eure Tiere’.“ Das habe die Lehrerin behauptet. Dabei sei genau das Gegenteil der Fall.

„In den Schulen wird teilweise falsch aufgeklärt.“ Der Zirkus sei zwar ein altes Gewerbe, aber die Methoden haben sich weiterentwickelt. „Dass die Tiere angebunden sind, das ist Vergangenheit.“ Wenn die Gehege zu klein wären, dann würde uns das Veterinäramt sofort die Lizenz entziehen, weiß Ortmann. Außerdem gebe es ein riesengroßes Auslaufgehege. Und was ist mit verdeckten Kameras, die Tiermisshandlungen im Zirkus zeigen? „Die werden im Ausland gedreht.“ Unter den deutschen Zirkusleuten kenne man sich, sagt Ortmann. Aber sie kenne niemanden, der Tiere quält. Davon könne man sich persönlich ein Bild machen. „Die Ställe stehen Tag und Nacht offen.“

Die MOZ verlost heute sechs mal zwei Freikarten unter der Telefonnummer 01378801447. Die Frage ist „Aus welchem Land stammt das Watussirind?“ Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend.