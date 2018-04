Frühe KZ in der Provinz Brandenburg

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Terror in der Provinz Brandenburg – Frühe Konzentrationslager in den Jahren 1933/34“ heißt eine Ausstellung, die seit Dienstag in den Räumen des städtischen Museums zu sehen ist. Entstanden ist die Schau zum 80. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung. Wie Professor Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, erklärte, widmen sich die Tafeln einem Aspekt des nationalsozialistischen Terrors, der noch sehr schlecht erforscht ist. Denn schon in den ersten 18 Monaten wurden politische Gegner, von der SPD und KPD sowie der Arbeiterbewegung, verhaftet, in Hinterzimmern von Gastwirtschaften, in Turnhallen oder provisorischen Gefängnissen gefoltert, gedemütigt und auch ermordet. In der Provinz Brandenburg befanden sich die frühen KZ in Alt-Daber bei Wittstock, Börnicke bei Nauen, Brandenburg/Havel, Havelberg, Meissnershof bei Velten/Hennigsdorf, Oranienburg, Perleberg, Senftenberg und Sonnenburg. Auf den Tafeln rufen zeitgenössische Dokumente und bewegende biografische Schilderungen die damalige Zeit ins Bewusstsein zurück.

Auch wenn Fürstenberg in der Auflistung nicht auftaucht, so gibt es doch inhaltliche Verbindungen, wie Hartmut Preuß, Leiter des städtischen Museums, sagte. „Kommunisten und Sozialdemokraten aus Fürstenberg wurden nach der Machtergreifung in das KZ Sonnenburg gesperrt.“ KZ-Häftlinge aus Sachsenhausen mussten später in Fürstenberg arbeiten. Und Kriegsgefangene aus dem größten Kriegsgefangenenlager Stalag III B wurden später in Sachsenhausen ermordet. Man habe die Schau bewusst im April zeigen wollen, so Hartmut Preuß, da im April 1945 die ersten KZ befreit wurden.

Wie viele Sozialdemokraten und Kommunisten in den ersten Monaten im Regierungsbezirk Frankfurt (Oder), zu dem Fürstenberg gehört, verhaftet und wie viele ermordet wurden, lässt sich nicht genau sagen, erklärte Günter Morsch. Zum einen sei der Forschungsstand gerade zu den frühen Jahren des Terrors sehr schlecht. Zum anderen sind gerade die Quellen für den Bezirk Frankfurt sehr zerstreut. „Die Aktenlage ist sehr, sehr dünn.“ Anderseits ist er überzeugt, dass es noch Unterlagen gibt, regte Schulprojekte zu diesem Thema an. Derweil gehörte der Bezirk Frankfurt zu denjenigen, wo die NSDAP bei Wahlen mit am stärksten war.