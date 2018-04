MOZ

Neuzelle Bereits zum 7. Mal findet am Sonnabend ein Flohmarkt für Baby- und Kindersachen in Neuzelle statt. Gestöbert werden kann auf dem Schulhof der Grundschule am Fasanenwald. Angeboten werden neben Kleidung, Spielwaren und anderen Dingen für den Kinderalltag auch Kaffee, Kuchen und ein Imbiss. Zudem gibt es eine Kinderbetreuung. Der Flohmarkt hat von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.