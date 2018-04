Höchstförderung für Schinkelkirche

Viola PEtersson

Eberswalde (MOZ) Wenn in der Schalterhalle der Sparkasse ein Andrang herrscht, dass es kaum ein Durchkommen gibt, dann ist Zahltag. So wie Dienstagabend. Das Geldinstitut hatte zur halbjährlichen Ausschüttung des „örtlichen Zweckertrags aus dem PS-Lotteriesparen“ geladen. Erstmals seit Langem wieder, so betonte Sparkassen-Chef Uwe Riediger, sei die Bank in der glücklichen Lage, mehr als 50 000 Euro verteilen zu können. Ein Verdienst der Kunden, von dem diesmal 19 Barnimer Vereine profitierten. 29 Anträge waren eingegangen.

Vereine, hob der Vorstand hervor, tragen mit der Vielfältigkeit ihres Engagements dazu bei, das Leben im Landkreis lebenswert und bunt zu machen. Der Barnim, das seien Sport, Kultur, Kunst, Umweltschutz, sozialer Einsatz. Dieses Spektrum spiegelt sich denn auch in der aktuellen Gewinnerliste wider. Der Zuschuss der Sparkasse wiederum lässt zwischen Ahrensfelde und Joachimsthal 19 Träume wahr werden oder ermöglicht die Realisierung dringend notwendiger Vorhaben. Ob der Kauf eines Trampolins, der Bau von Sanitäranlagen oder die Umsetzung eines innovativen Kunstprojekts.

Zu den großen „Abräumern“ zählten erneut die Sportvereine. Acht der 19 Zuwendungen gingen an Sportgemeinschaften und -clubs. So durfte sich beispielsweise Stahl Finow über eine Finanzspritze in Höhe von 4800 Euro freuen. Von diesem Geld, so verriet Torsten Kulig, wolle man für die Abteilung Kanu, offizieller Landesleistungsstützpunkt, einen Bootsanhänger kaufen. Die höchste Summe ging mit 7000 Euro an den Förderverein der Schinkelkirche Joa-chimsthal. Jubel bei Pfarrerin Beatrix Spreng und Brigitta Klucke. Die Förderung fließt in die Sanierung des Gotteshauses. „Wir wollen die Zierelemente an den Fenstern, die zu DDR-Zeiten zugeschmiert worden waren, wiederherstellen“, so Spreng. Allein diese Etappe kostet Schätzungen zufolge 38 000 Euro.

Mitunter sind es aber auch die kleineren Summen, die die Empfänger glücklich machen: etwa die 500 Euro, die der Förderverein der Kita „Sonnenschein“ in Eberswalde erhielt. Der Verein gewann bereits zum dritten Mal. Diesmal sollen von der Prämie neue Fahrzeuge für den Nachwuchs, „Foot-Twister“, angeschafft werden, erklärten Anja Bruschke und Melanie Gerard.

Neben den genannten Vereinen durften sich im Oberbarnim freuen: BRH Rettungshundestaffel (3000 Euro), Förderverein der Feuerwehr Golzow (2000 Euro), SC Althüttendorf (4000 Euro), Förderverein der Musikschule Barnim (2000 Euro), SG Brodowin (2000 Euro), Finowfurter Tennisclub (3000 Euro), Billard Sportverein Britz (1500 Euro), Förderverein Grimnitzer Glashütten (2000 Euro), Land in Sicht – Prowo (4000 Euro) sowie Förderkreis Waldschule Eberswalde (2000 Euro).