Der Bahnhofsplatz wird gerockt

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Freier Autor) In Frankfurt wird die diesjährige Biergartensaison am 30. April mit der 36. MOZ-Kneipennacht offiziell eröffnet. In elf Lokalen – einschließlich der Diskothek Bellevue – wird man unterschiedliche Spielarten von Live-Musik erleben können. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen sowie Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres.

Die Frankfurter feiern wieder in den Feiertag hinein. Und am 1. Mai geht es dann beim Brückenfest weiter. In den nächsten Tagen stellen wir die beteiligten Lokale mit ihren speziellen musikalischen und kulinarischen Angeboten zur MOZ-Kneipennacht vor. Heute: ELYX.

Der rote Steinpavillon auf dem Bahnhofsplatz unter den großen Bäumen hat eine privilegierte Lage. Bei schönem Wetter wirkt das Ensemble aus Bäumen und Gebäude wie aus einem Guss und die Terrassenplätze üben eine fast magische Anziehungskraft auf Passanten aus. Da möchte man sitzen, entweder in der Sonne einen Kaffee trinken, oder unter den Bäumen, im Halbschatten, einen Cocktail schlürfen. Aus den Lautsprechern perlt entspannte Musik, jemand raucht eine Shisha. Man könnte sich fast im Urlaub wähnen.

Ab 16 Uhr ist täglich geöffnet. Das Publikum ist bunt gemischt. Darunter viele Studenten, Reisende und Pendler, aber auch Stammkunden aus Altberesinchen und vom Bahnhofsberg.

Es sind die ersten warmen Tage des Jahres. Ich sitze mit Inanc Cakin und Gürol Özcan, den beiden Wirten des ELYX in der Sonne. Wir trinken Kaffee und wir reden. „Erst mal sind wir froh den Winter überstanden zu haben“, sagt Inanc und Gürol nickt. „ Das war schon eine harte Nummer“, bekräftigt er.

So schön, kreativ und gemütlich wie das ELYX auch ist, so hat es im Winterhalbjahr ein Platzproblem. Es ist schlicht zu klein, für das Konzept, dass die Wirte verfolgen. Eine Mischung aus Kaffeehaus, Drinkbar und Kneipe und das alles kombiniert mit einem Angebot verschiedener Shishas. Während bei halbwegs erträglichen Außentemperaturen der Laden nur so brummt und die Terrasse gut bevölkert ist, wird es bei Minusgraden und bei Regen, im Inneren eng. Für manchen auch zu eng, was sich negativ auf die Umsatzzahlen auswirkt. Damit hatten die Wirte im Winterhalbjahr zu kämpfen.

Nun ist aber der Frühling da und die beiden Wirte freuen sich auf die Sommersaison. „Bei uns geht die Saison mit der 36. MOZ Kneipennacht so richtig los. Wir bauen wieder die große Bühne auf, Bierwagen und Grill dazu und diesmal haben wir sogar zwei Bands. „Returning Flood“ - die Rocklegende aus Frankfurt und aus Berlin die junge Band „Käpt´n Karma“. Damit rocken wir den Frühling“, sagt Inanc.

Wer schon einmal eine Party im und um das ELYX am Bahnhofsplatz erlebt hat, der weiß, daß diese Ankündigung ernst zu nehmen ist. Die Jungs vom ELYX wissen nicht nur wie man feiert, sie sorgen auch dafür dass wirklich gefeiert wird. Wie sie es machen? Das ist ihr Geheimnis. Auf ihren Partys sind nicht nur immer interessante Leute, sondern da ist auch irgendwie der Hauch von Berliner Flair. Weltoffen, großstädtisch und ein bisschen MultiKulti . . .

Wie fast überall geht es vor dem ELYX ab 20 Uhr los. In der ersten Kneipe zahlt man fünf Euro Eintritt. Wir drücken den beiden Wirten, wie allen Gastronomen und Besuchern der Kneipennacht fest die Daumen, dass schönes Wetter ist.