Kunst-Loose Tage locken in Ateliers

Nadja Voigt

Güstebieser Loose (MOZ) Die Kunst-Loose-Tage finden in diesem Jahr vom 11. bis 13. Mai im Oderbruch statt. Sie bieten Besuchern die Möglichkeit, Kunst zu erleben, wo sie gemacht wird. Insgesamt 30 Ateliers und Werkstätten sind zwischen 10 und 18.Uhr geöffnet. Im Wilhelmsauer Gasthaus „So oder So“ haben die Organisatoren einen Info-Punkt eingerichtet. „Hier finden Besucher Landkarten, Atelieradressen, Weghinweise und Empfehlungen für weitere Gaststätten“, sagt Almut Undisz.

Mit dabei sind: Ariane Boss (Malerei, Holzschnitt, Am Bahnhof 2, Falkenberg), Anka Goll (Keramik, Plastik, Malerei) und Margarete Mühlbach (Schmuck, Dorfstraße 48, Güstebieser Loose, nur Sa/So), Christine Hielscher (Malerei, Zeichnung) und Dietrich Jacobs (Filz, Dorfstraße 6/8, Gersdorf), Norbert Horenk (Glasgestaltung) mit Bettina Steinborn (Kleinplastik) sowie Karin Tiefensee (Dreifarbentiefdruck, Atelier „Grüne Hütte“, Oderdammstraße 28, Güstebieser Loose – die Deichstraße ist hier befahrbar), Heidi Köhler (Gebrauchskeramik, Dorfstraße.47, Güstebieser Loose), Sabine und Peter Rossa (Holzgestaltung, Objekte, Skulpturen, Bilder, Chausseestraße 4, Mädewitz), Barbara Störmer und Catrin Sternberg (Malerei, Am Mühlenberg 7, Alttrebbin, nur Sa/So), Gunar Slezewski (Malerei, Illustration & Schrift, Am Mühlenberg 8, Alttrebbin), Heike Zappe (Fotografie) mit Dorothee Irene Müller (Malerei, Grafik) sowie Christine Pfundt (Grafik, Plastik, Keramik, Neulietzegöricke Nr..46), Nikolaus Spies (Gebrauchskeramik) mit Philine Spies sowie Ingeborg Pape (Keramik, Ausbau 2, Altreetz, nur Sa/So), Jörg Engelhardt (Bildhauerei, Jäckelsbruch 9, Eichwerder), Christina S. Bundels und Frank Möbius (Gebrauchskeramik, Karlsbiese Nr. 175), Steffen Blunk (Malerei, Berliner Berg 4, Wriezen), Christina Bohin (Fotografie-Collage, Freienwalder Straße 12, Schloss Neuenhagen), Elizabeth Pankhurst (Malerei, Grafik) mit Alexine Good (Malerei, Zeichnung, Druckgrafik) sowie Anna Kulka (Malerei, Neuglietzener Straße.38, Hohenwutzen.

www.kunst-im-oderbruch.de