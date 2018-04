Hüllen-Kur für „Haus Hanna“

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Vor 23 Jahren wurde das „Haus Hanna“ eröffnet. Es ist Heimstatt für Menschen geworden, die ständig auf Hilfe und Begleitung angewiesen sind. Das Diakonissenhaus Teltow-Lehnin als Eigentümer und Betreiber will es von außen grundlegend sanieren.

Selbst die Ortskundigen staunen, wenn sie das Pflegeheim „Haus Hanna“ aus der Vogelperspektive sehen. Der dreigeschossige Bau zieht sich weit nach hinten, bildet ein großes Rechteck. Was auch Laien erkennen: Die Fassade sieht alles andere als gut aus. „Sie ist rundherum schwer geschädigt“, bestätigte Björn Grimm, Leiter Bauabteilung im Diakonissenhaus am Dienstagabend im Bauausschuss der Gemeinde. Man wisse seit Langem, dass Sanierungsarbeiten nötig sind. Nicht nur der Optik wegen, sondern vor allem aus energetischen und bautechnischen Gründen. Bei der Beschäftigung mit dem Vorhaben habe sich heraus gestellt, dass größere Investitionen nötig sind als zunächst gedacht. „Mit einfacher Fassadenaufhübschung ist es nicht getan“, erklärte Grimm. Man habe sich entschlossen, eine energetische Sanierung durchzuführen und auf lange Sicht ein rundum funktionstüchtiges Gebäude zu haben. Dafür stünden auch Fördermittel in Aussicht. Eingeschlossen ist die Erneuerung der Heizungsanlage. Die derzeitge Gasheizung wird durch eine Holzpelletheizung ersetzt. Das Heim würde damit allen Anforderungen der Energieeinsparverordnung entsprechen.

Planerin Sonja Bertsch machte die vielen Mängel am Gebäude anhand zahlreicher Bilder deutlich. „Ein großes Problem sind die vielen Dachaufbauten“, erklärte sie. Aus heutiger Sicht seien sie ein großer Konstruktionsfehler gewesen. Denn eigentlich habe das Gebäude ein durchgehendes Flachdach. Als reine Zierde und ohne jegliche Nutzung seien die Dachhäuschen als hohler Baukörper aufgesetzt worden. Einher gingen damit unzählige Dachrinnen, die ständig verstopft sind und für zusätzliche Nässe an der Fassade sorgen. Die Fenster seien nicht ordentlich eingebaut worden, die Entwässerung des Gebäudes funktioniere nicht richtig und hätte zu erheblichen Nässeschäden vom Sockel bis zum Dach geführt. Die Folienabdeckung auf dem inneren Dachbereich sei verschlissen, der Sonnenschutz defekt. Und: „Die Fassade hat kein Wärmeverbundsystem“, so die Planerin. Das führe zu erheblichen Energieverlusten.

All das soll nun verändert werden. Sonja Bertsch zeigte, wie sich der große Gebäudekomplex künftig präsentieren wird. Alle hohlen Dachhäuschen verschwinden, wobei die leichte Dachandeutung im Randbereich bleibe. Ein wichtiger Aspekt sei das Farbkonzept. „Aus dem farblosen Ufo soll ein Gebäude entstehen, dass wie eine Anreihung von Häusern anmutet“, erläuterte Sonja Bertsch. Die einzelnen Baukörper erhalten unterschiedliche Anstriche. Lediglich der Eingangsbereich zum Anger, der deutlich schmaler wirkt und sich ins Ortsbild einpasst, erhält einen durchgehenden Farbton.

Da das Heim im Sanierungsgebiet liegt, ist zwar keine Baugenehmigung, dafür aber eine denkmalrechtliche Genehmigung nötig. Dafür muss die Gemeinde gehört werden. Im Bauausschuss gab es viel Zustimmung.

Sind alle Planungen durch, werde die Umsetzung voraussichtlich 2019 stattfinden, erläuterte Björn Grimm. Ein Blick auf den Baumarkt zeige, dass man jetzt kaum noch Unternehmen finden würde, die einen solchen Auftrag realisieren könnten. Man gehe von Kosten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro aus. Und ja, man wünsche sich, dass Unternehmen der Region mit dabei sind. Die Aufträge würden öffentlich ausgeschrieben. Die Betreuung der Bewohner sei auch während der Bauzeit gesichert, sagte Grimm. Die Bewohner würden lediglich einen Tag direkt mit den Bauarbeiten konfrontiert und zwar, wenn das Fenster im Zimmer eingebaut wird. Alles andere finde außerhalb statt.