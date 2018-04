Brottester mit langen Zöpfen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit 1,60 Meter langen süßen Butterzöpfen will das Uckermärker Bäckerhandwerk bei den Angermünder Wirtschafts- und Kulturtagen (Wiku) am 28. April für traditionelle handgemachte Backwaren werben. Die Bäckerinnung absolviert auf der beliebten Regionalmesse ihre alljährliche Brot- und Brötchenprüfung vor den Augen der Besucher. Das ist eine freiwillige Qualitätsprüfung, denen sich Betriebe stellen, um ihre Produkte vom Fachmann bewerten zu lassen. Zudem sei die Teilnahme an solchen Prüfungen auch ein Kriterium für die Verleihung der begehrten „Goldenen Brezel“, erklärt Innungsmeister Klaus Schreiber, der diese traditionelle Prüfung in diesem Jahr nach Angermünde holt.

„Wir möchten dafür möglichst viel Öffentlichkeit haben, um uns als Bäckerhandwerk zu präsentieren und unsere handgemachten Qualitätsprodukte vorzustellen. Die Wiku bietet den idealen Rahmen.“ Das traditionelle Bäckerhandwerk sei im Wandel.

Immer mehr Betriebe orientieren sich immer stärker auf regionale, hochwertige und natürliche Rohstoffe, um sich von der Industrie abzusetzen, sagt der Angermünder Bäckermeister, der selber rund 20 Brotsorten kreiert. Dafür werden keine fertigen Mehlmischungen verwendet, sondern alle einzelnen Komponenten selbst nach eigenen Rezepturen zusammenstellt.

Neben verschiedensten Brotsorten, die der Prüfer Marian Kalliske von der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks vor den Augen der Besucher testet, schneiden die Bäcker auch einen 1,60 m langen Hefezopf und ein langes süßes Osterbrot an. Die Besucher können sich durch die Sortenvielfalt kosten und sich ein Stück vom Zopf gegen eine Spende für einen guten Zweck abschneiden lassen. „Die Besucher können auch eigene Backwaren mitbringen und bewerten lassen und sich Rat vom Fachmann rund ums Backen holen“, erzählt Klaus Schreiber. Die öffentliche Prüfung findet von 11 bis 13 Uhr statt.

Darüber hinaus lädt auf der Wiku Schreibers Klostercafé zum Verweilen ein. Und auch viele weitere kulinarische Spezialitäten aus der Region machen Appetit. So ist zum ersten Mal das Gut Kerkow auf der Wiku vertreten und bietet eigene Fleisch- und Wurstspezialitäten in Bio-Qualiät. Die Uckermärker Fleisch- und Wild GmbH serviert Deftiges vom Grill. Kostproben gibt es am Stand des Straußenhofes Berkenlatten. Die Mosterei Klimmek kredenzt erfrischende Cocktails und bei der Weinhandlung Soyeuax kann man edle Tropfen probieren.

Die Wiku am Angermünder Kloster öffnet am 28. und 29. April von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten.