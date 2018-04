Abschied und Neustart

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Nachfolgefrage ist geklärt. Peter Sauerbaum wird neuer künstlerischer Leiter des Choriner Musiksommers. Er löst Christoph Drescher ab, dessen Vertrag 2019 ausläuft und der nicht verlängern will. Geschäftsführer Lars Döbler und Vereinsvorsitzender Norman Reichelt haben die Personalie soeben bestätigt.

Offiziell tritt Sauerbaum mit der Saison 2020 seinen Dienst beim Barnimer Klassikfestival an. Allerdings werde er bereits in der Vorbereitungsphase auf die 57. Auflage die Aufgabe wahrnehmen, heißt es. „Die Berufung Peter Sauerbaums durch den Vorstand erfolgte einstimmig und wurde mit den Partnern des Choriner Musiksommers abgestimmt.“ Sauerbaum, von Hause aus eigentlich Jurist, ist in der Klassikszene kein Unbekannter. Im Gegenteil. Seit 2006/07 ist der gebürtige Hallenser Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder). Sein Engagement endet dort mit dieser Saison. Der 72-Jährige gilt als sehr gut vernetzt in Kunst- und Kulturkreisen. Entscheidend für seine Berufung nach Eberswalde und Chorin waren seine „Verankerung in der Region“ und „sein unbedingter Wille, die Marke Choriner Musiksommer weiter auszubauen, dabei Bewährtes zu bewahren und Neues behutsam zu entwickeln“, betonen Reichelt und Döbler unisono.

Sauerbaum kennt den Musiksommer und Chorin aus dem Effeff, ist mit der Spezifik der Reihe, der Kulisse und den Akteuren bestens vertraut. Das Brandenburgische Staatsorchester gehört zu den Stammorchestern beim Festival. Der Klangkörper und Intendant Sauerbaum sind pro Saison zwei, drei Mal im Kloster zu Gast. So auch in diesem Jahr. Wobei die 55. Auflage für die Frankfurter eine sehr besondere ist. Denn hier gibt Chefdirigent und Generalmusikdirektor Howard Griffiths am 19. August mit dem als „Liebeserklärung an England“ überschriebenen Konzert seine Abschiedsvorstellung. Intendant Sauerbaum geht mit ihm. Und kommt 2019/20 als künstlerischer Leiter wieder nach Chorin. Für die Barnimer eine Wunschbesetzung.

Nach dem Jura-Studium war Sauerbaum zunächst in der Berliner Senatsverwaltung tätig, um Anfang der 1990er-Jahre in den Kulturbetrieb zu wechseln. Zu den Stationen seines Wirkens gehörten das Berliner Ensemble (BE), das er als Geschäftsführer leitete, das Deutsche Theater/Kammerspiele Berlin sowie die Deutsche Oper Berlin, wo er geschäftsführender Direktor war. Mit der Spielzeit 2006/07 nahm er das Engagement an der Oder an. Zudem zeichnete er in den beiden Jahren als künstlerischer Leiter für die Jüdischen Kulturtage Berlin verantwortlich.