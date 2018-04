Drängendes Problem in Herrnhof

Nadja Voigt

Herrnhof (MOZ) Familie Maus in Herrnhof hat gleich zwei Probleme: Zum einen hat ein Biber den Weg zu ihrem Haus unterhöhlt, der nun an einer Stelle eingebrochen ist. Zum anderen ist der Weg ohnehin bald nicht mehr passierbar, weil er so ausgefahren ist. Schon jetzt kann das Abwasser nicht mehr abgeholt werden.

Die idyllische Alleinlage trügt: Familie Maus wohnt in der Gemeinde Bliesdorf im Ortsteil Herrnhof. Weit abgelegen liegt der Hof gleich neben dem Letschiner Hauptgraben. Doch schon der Weg zum Gehöft ist eine Herausforderung. Und nun ist auch noch der Weg vor dem Haus abgesackt. „Am Gründonnerstag ist der Abwasser-Entsorger dort eingebrochen“, berichtet die Familie am Montag dem Gemeinderat.

Der kam zu seiner Sitzung im Bürgerhaus in Metzdorf zusammen und hatte ohnehin die Sanierung des Weges zu dem abgelegenen Grundstück auf der Tagesordnung. Wie Familie Maus berichtete und der Bürgermeister bestätigte, haben die Gemeindearbeiter den Krater mit Warnbaken gekennzeichnet.

Problem sei, dass der Entsorger nun nicht mehr an die Abwassergrube gelange. Auch die Müllautos müssen an der Stelle wenden. „Das mit den Mülltonnen haben wir geklärt.“ Zumindest zeitweise. Denn nun müssen die Bewohner ihren Müll fast einen Kilometer weit zurück in Richtung Herrnhofer Bushaltestelle bringen, damit er entsorgt werden kann. „Wir wünschen uns eine zeitnahe Lösung“, sagte Familie Maus am Montag.

Bei dem Weg handelt es sich um eine kommunale Straße. Sie ist bereits auf der Liste der Straßen vermerkt, bei denen die Gemeinde tätig werden muss. Allerdings mit 4000 Euro. Und nicht als einzige. Noch vier andere Maßnahmen sind dort vermerkt, von denen einige bereits begonnen und nun bezahlt werden müssen. Von einem Etat von lediglich 10.000 Euro.

Immer wieder haben die Anwohner und die Gemeinde gemeinsam den rund 700 Meter langen Weg parallel zum Letschiner Hauptgraben hinter der Brücke verfüllt. „Das Ergebnis war immer gut und hat relativ lange gehalten“, so die Familie.

Doch neben dem Biber, der sich in dem Gewässer tummelt hat der Herrnhofer noch ein weiteres Problem. „Ein gewisser Landwirt aus Altranft. Der kürzt hier bei uns ab. Und das nicht mit leeren Hängern“, führte der Anwohner aus. Er habe auch schon das Gespräch gesucht. „Dann ging es eine Weile.“ Aber er habe ja keine Handhabe, räumte der Familienvater ein. „Der Weg ist gewidmet, wir können keinen zwingen, da nicht lang zu fahren“, sagte Bürgermeister Labitzke. Allerdings, so der Anwohner, verzichten alle anderen Landwirte, die dort Schläge haben, und würden auch Umwege in Kauf nehmen. Aufgrund des Zustands des Weges.

Tatsächlich klaffen dort Löcher in Größenordnungen. Die sollen nun zunächst – kostengünstig – mit einem Straßenhobel geglättet werden. Langfristig müsse jedoch eine solide Lösung gefunden werden, war sich der Gemeinderat am Montag einig. Um langfristige Lösungen muss sich die Gemeinde auch im Dialog mit dem Landesumweltamt bemühen, wenn es um den Böschungsschutz am Letschiner Hauptgraben geht. Zwar habe, wie die Biberbeauftragte Antje Reetz bestätigt, der Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) einen Jäger beauftragt, dem Biberproblem beizukommen. Das sei jedoch keine langfristige Lösung. Erstens, weil sobald ein Biber entnommen wird, der nächste nachrückt, und zweitens, weil der Biber eben unter Schutz steht und nach dem 15..März nicht geschossen werden darf.

Deshalb machte sich Antje Reetz auch vor Ort in Herrnhof ein Bild von dem Krater vor dem Wohnhaus. „Der stammt sehr wahrscheinlich von einem Biber“, so ihr Resümee. Das teilte sie nun dem Amt Barnim-Oderbruch mit, weil der Weg erst verfüllt werden kann, sobald sichergestellt ist, das der Biberbau nicht bewohnt ist. „Demnächst kommen aber die Jungtiere zur Welt“, erklärt die Biberbeauftragte des Gedo die rechtlichen Vorschriften. Und selbst wenn der Biber an dieser Stelle zwischen dem 1. September und dem 15. März bejagt werden kann, gestaltet sich das äußerst schwierig. „Das ist gar nicht so einfach, denn die Tiere sind schlau und haben den Jäger längst entdeckt, bevor er sie erkennt“, weiß Antje Reetz.