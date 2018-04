Premiere für Schullauf um den Haussee

Josefine Jahn

Worin (MOZ) Die Schüler und Lehrer der „Schule am Wald“ in Worin können sich im Nachhinein geradezu über die Stürme im Herbst des vorigen Jahres freuen. Damals war der erste Lauf um den Haussee geplant – wenn das Wetter mitgespielt hätte. Nun mussten erst umgekippte Bäume um den Uferweg herum beiseite geschafft werden. „Wir haben auf Sonne gewartet“, sagt Pädagoge Ralf Kirchner scherzhaft.

Mit einer Erwärmung am Ufer machen sich die Kinder am Mittwoch bereit für den Lauf, der mit einer Strecke von 2,5 Kilometern einmal um den See führt. Das „Sport frei“, der Kinder hallt über den See, dann beginnt die erste Aufwärmübung: Beine dehnen. Wie im Spiel „Ich packe meinen Koffer“ kommt nach jeder Übung ein weiterer Schüler in die Mitte des Menschenkreises, zeigt alle bisher gemachten Übungen, bevor er eine hinzu fügt.

Von Dehn-Übungen über Armkreisen bis zu Hampelmännern ist alles dabei, werden alle Körperteile erwärmt, bevor sich die erste Gruppe an die Startlinie begibt. „Es machen alle Kinder unserer Schule mit“, sagt Schulleiter Bernd Felgentreu.

Im Sportunterricht haben sie sich vorbereitet. Die Schüler mit körperlichen Einschränkungen gehen einen Teil der Strecke, helfen bei der Verpflegung ihrer Mitschüler mit Wasser oder besetzen Streckenposten.

„Die Kleinsten starten gruppenweise im Einzellauf mit einem 5-minütigem Abstand, damit die Zeit gut genommen werden kann“, erklärt Kirchner vorab. „Anschließend kommt der Staffellauf, an dem sich die Schüler der Mittel-, Ober- und Werkstufe beteiligen.“ Die Läufer haben sichtlich Spaß an dem Wettbewerb, der nun regelmäßig stattfinden soll. Bereits nach nur zehn Minuten schaffen es der siebenjährige John-Rico und der achtjährige Maurice aus der ersten Gruppe ins Ziel. „

Wir sind auch mal langsam gelaufen“, gibt Maurice – etwas außer Atem – zu. Das viele Training vorab habe geholfen, sagt sein Mitschüler. Nach einer kurzen Verschnaufpause reicht der Atem wieder aus, um die nach den beiden Einlaufenden kräftig anzufeuern. „Emmi, Emmi“ und „Marvin, Marvin“ rufen alle Kinder den Laufenden zu. „Das hast du toll gemacht“, bekommt ein jeder zu hören, der ins Ziel einläuft.

Mit jeweils einem Wanderpokal werden am Nachmittag die elfjährige Christin und der zwölfjährige Sajid als schnellste Läufer ausgezeichnet. Die anderen Schüler erhalten Medaillen und Urkunden für ihre sportliche Leistung.