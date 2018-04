Buntes Programm zum Bahnhofsfest

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit den Slogan #rausinsgruene wirbt die älteste Kurstadt der Mark Brandenburg unter anderem für das Bahnhofsfest. Das findet nach langer Pause im zweiten Jahr wieder am 1. Mai statt. Höhepunkt wird die Ankunft einer historischen Dampflok am Nachmittag sein.

Nicht nur junge und jung gebliebende Fans von Jim Knopf und Lucas, dem Lokomotivführer, werden am 1. Mai zwischen 14.25 und 14.40 Uhr ins Schwärmen kommen, wenn die Dampflok vom Typ 52 8177 mit drei historischen Reisezugwaren aus den 1930er-Jahren und einem „Mitropa“-Speisewagen am Bahnhof in Bad Freienwalde Station macht. Bewirtschaftet wird das Stahlross von den Berliner Dampflokfreunden. „Genießen Sie die Fahrt durch die grüne Mark Brandenburg nach Bad Freienwalde“, heißt es in der Einladung zum Fest. Auch Pendelfahrten von Bad Freienwalde nach Eberswalde sind nach Auskunft der Bad Freienwalde Tourismus GmbH möglich. Ticket-Informationen gibt es in der Tourist-Information in der Uchtenhagenstraße 3.

Musikalisch wird das Programm vom Jugendorchester, der regionalen Band „Wanka“, die zuletzt zum Ostertanz in Falkenberg/Mark zu erleben war, den „Mellow Tones“ und dem Bläserquintett gestaltet. Zudem dürfen sich die Kinder auf ein buntes Programm freuen. Dazu gehört unter anderem ein Rummel, ein Lampion-Umzug mit der Jugendfeuerwehr, Spiele mit der Feuerwehr, Gewinnspiele, schminken und basteln mit der Stiftung SPI.

Außerdem präsentiert das Quartiersmanagement um Irmgard Roth im Bahnhofsgebäude eine Ausstellung mit Modellbahnen zum Selbststeuern und technische Raritäten der Bahn des vergangenen Jahrhunderts. Zudem gibt es Informationen zur künftigen Nutzung des Bahnhofsgebäudes, das sich im Eigentum der Stadt Bad Freienwalde befindet. Und wer mit guten Ideen zu Entwicklung beitragen möchte, der kann diese notieren und in die Ideen-Box werfen. Regionale Händler werden sich und ihre Produkte präsentieren.

Bahnhofsfest am 1. Mai, von 14 bis 21 Uhr