500 Millionen Euro Schulden

Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Streit um die Rückzahlung rechtswidrig erhobener Altanschluss-Beiträge denkt das Land über ein weiteres Hilfspaket für die Wasserverbände nach. Das kündigte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch an.

Die Wasser- und Abwasserzweckverbände des Landes schulden Brandenburger Altanschließern rund 500 Millionen Euro. Von dieser Summe geht Finanzminister Christian Görke nach aktueller Rechtslage aus, wie er am Mittwoch im Redaktionsgespräch mit dieser Zeitung sagte. Um die Last tragen zu können, hat das Land den Verbänden ein Hilfspaket in Höhe von 250 Millionen Euro geschnürt. 50 Millionen davon können sie seit Juli 2017 als Zuschüsse und 200 Millionen als zinslose Kredite beantragen. Insgesamt sind laut Ministerium bislang rund vier Millionen Euro abgeflossen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende 2015 geurteilt, dass die von Verbänden rückwirkend erhobenen Beiträge für bereits vor dem Jahr 2000 angelegte Kanalanschlüsse rechtswidrig seien. Diese rückwirkende Beitragserhebung hatte der Landtag den Verbänden per Gesetz Anfang 2004 ermöglicht.

Die jetzige Situation sei „ein eindeutiges Versäumnis der damaligen Koalition“, kritisierte Görke mit Blick auf die Gesetzgebung durch das damalige Bündnis aus SPD und CDU. Zugleich kündigte er an, dass das Land bereit sei, über eine weitere Unterstützung für die Zweckverbände nachzudenken, sofern diese Bedarf anmeldeten.

Allerdings geht man beim Landeswasserverbandstag (LWT) davon aus, dass sich klamme Verbände bei der derzeitigen Niedrig-Zinsphase eher einen Kommunalkredit bei der Bank holen. Der bürokratische Aufwand sei weitaus geringer, erläutert LWT-Geschäftsführer Turgut Pencereci. Gleichzeitig lobt er das Hilfspaket als „gute Sache“. Vergleichsweise massive Gebührenerhöhungen könnten dadurch abgepuffert werden.

Laut Pencereci stehen die rund 80 Verbände im Land derzeit vor einer Flut von Anträgen auf Rückzahlung. Mitunter sähen sie sich mit bis zu Zehntausenden Anträgen konfrontiert. Damit sei ein „gigantischer Mehraufwand“ verbunden.

Experten schätzen, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis zu 150 000 Brandenburger Altanschließer einen Anspruch auf volle Rückerstattung ihrer Beiträge haben, nachdem sie Widerspruch gegen ihre Bescheide eingelegt hatten. Dabei geht es um Summen zwischen tausend und mehreren Zehntausend Euro.

Die Opposition im Landtag fordert, das Hilfsprogramm müsse auch denjenigen Altanschließern zugute kommen, deren Bescheide rechtskräftig geworden sind, weil sie widerspruchslos gezahlt hatten. Dies lehnt die rot-rote Regierungskoalition bislang ab, wie Minister Görke noch einmal deutlich machte. Am Dienstag hatte das Oberlandesgericht geurteilt, dass jene Grundstücksbesitzer auch keinen Anspruch auf Schadenersatz nach dem Staatshaftungsgesetz der DDR haben.