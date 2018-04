Quo vadis Freibad Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Ruf der Schwedter nach einem Freibad wird immer lauter. Jetzt liegt eine Studie vor, die Standorte untersucht hat und einen als geeignet empfiehlt. Wie geht es jetzt weiter? Bekommt Schwedt wieder ein Freibad?befragte dazu den Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Herr Polzehl, ist es Zeit für ein neues Freibad?

Die Suche nach einer Freibademöglichkeit für Schwedt ist ein aktuelles Thema, das die Gemüter in unserer Stadt mehr oder weniger bewegt und für Gesprächsstoff sorgt. Mit dieser Meinung stehe ich als Bürgermeister nicht alleine. Ich weiß, dass der Wunsch da ist. Mittlerweile sind schon 25 000 Euro für entsprechende Voruntersuchungen ausgegeben worden. Sie bilden die Basis für eine strukturierte, sachliche Diskussion, die wir jetzt gemeinsam führen müssen, wenn über große Vorhaben unserer Stadt entschieden werden soll. In Schwedt gibt es mehrere Initiativen und Ansätze, die Lösungswege für das Problem aufzeigen.

Die Machbarkeitsstudie für eine Freibadestelle des Vereins Neues Waldbad kommt zum Ergebnis, dass ein solches Bad auf dem BMX-Gelände die Vorzugsvariante sei ...

Ja, das ist ein Ansatz. Über das Bürgerbudget 2017 ließ der Verein eine Studie erstellen, welche die Schaffung eines neuen Gewässers einschließlich einer komplett neuen Bad-Infrastruktur an der alten BMX-Strecke für machbar hält. Außerdem gibt es den Freundeskreis Flussbadestelle, der sich seit vier Jahren an der ehemaligen Badeanstalt am Kanal um ein Freibad bemüht. Auch dafür liegt eine Studie vor. Und wir sollten die Technischen Werke, die das Freizeitbad Aquarium betreiben, nicht vergessen. Das Bad bietet ein kleines, überschaubares Angebot im Außenbereich, das unter Beachtung des Lärmschutzes aus meiner Sicht auch behutsam erweitert werden könnte.

Für welche Variante plädieren Sie?

Bei allen drei Lösungsansätzen gibt es Argumente dafür oder dagegen. Wünsche werden geäußert und Erwartungen bei den Bürgern geweckt. Viele denken, es ist Demokratie, wenn Wünsche erfüllt werden. Aber Demokratie ist immer auch ein Kompromiss, der das Machbare im Auge behalten muss. Wir stehen am Beginn dieses Diskussionsprozesses und der gehört in die Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordneten haben über ein neues Freibad zu befinden, nicht ich.

Die Stadtverordneten haben vor zehn Jahren beschlossen, das Waldbad zu schließen. Wie stellen Sie sich in diesem Gremium eine Initiative für ein neues Freibad vor?

Den Dialog mit den Fraktionsvorsitzenden gibt es bereits. Sie haben auch die Aufgabenstellung für die Freibadstudie mit begleitet. Ich werde im Juni eine Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, die die Verwaltung beauftragt, einen Standort für ein künftiges Freibad auszusuchen und einen möglichen Fahrplan zur Realisierung vorzuschlagen.

Sie wollen die Stadtverordneten fragen, ob Sie ein neues Freibad bauen sollen oder dürfen? Zu gut deutsch: Sie wollen ein neues Freibad. War der Abriss des Waldbades ein Fehler?

Nein, die Waldbadschließung war eine demokratische Entscheidung, die zu respektieren ist. Damals wollte und konnte sich die Mehrheit nicht für die notwendigen Investitionen von mehr als einer Million Euro zur Reparatur und Ertüchtigung des Waldbades entscheiden. Zumal auch viel gegen den Standort sprach. Leider konnten wir zum Ausgleich im Außenbereich des Aquarium nicht so, wie wir wollten, weil sich dort eine Bürgerinitiative gebildet hatte, die um die Ruhe in dem benachbarten Wohngebiet besorgt war. Wenn wir heute über ein Freibad reden, dann über eines in der richtigen Größe, am richtigen Standort und mit einem vertretbaren Betriebsaufwand. Und wir leben heute auch in einer anderen Zeit, mit anderen Bedingungen.

Was soll jetzt eigentlich noch untersucht werden?

Es geht um den nüchternen Faktencheck. Fragen zur Zielgruppe, zur Betreibung, zu Unterhaltungs- und Betriebskosten stehen an. Tatsache ist, dass das Aquarium, welches das ganze Jahr offen hat, einen Zuschussbedarf von rund 1,3 Millionen Euro im Jahr hat. Das muss man sich erst einmal leisten können. Aber das Bad wird auch von mehr als 200 000 Besuchern im Jahr genutzt, aus Schwedt und aus der ganzen Region. Geld in ein Freibad zu investieren, heißt auch, die Unterhaltung zu finanzieren. Geld fällt nicht vom Himmel, es schenkt uns auch niemand. Deshalb muss mit Bedacht und Augenmaß entschieden werden. Zu so einer Richtungsentscheidung gehören Mut und Verantwortungsbewusstsein.

Also Quo vadis Freibad: Wohin geht die Reise für das Freibad – wird es ein neues geben?

Wir werden sehen.