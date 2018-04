Eine Postkarte für Frankreich

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sechstklässler der Fontane-Grundschule nehmen an dem Projekt „100 Jahre – 100 Schulen“ teil. Initiator ist das Deutsch-Französische Jugendwerk. Das Projekt erinnert an das Ende des ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich.

„Bonjour“, „Ça va?“ Es ist Dienstagnachmittag. Susanne Mette begrüßt die Schüler der Arbeitsgemeinschaft Französisch der Theodor-Fontane-Grundschule auf Französisch. Dabei blickt sie in lustige Gesichter. Einige von ihnen kommen gerade vom Musikunterricht aus dem Gymnasium. Die Abiturienten haben ihren letzten Schultag. „Und einige von Euch sind den Zwölfern wohl in den Lippenstift gelaufen“, interpretiert Susanne Mette die rot beschriebenen Gesichter der Sechstklässler. Einmal in der Woche treffen sie sich mit Susanne Mette, um sich der französischen Sprache zu nähern. Das geht nur langsam. Bei einer Unterrichtsstunde in der Woche, Ferien, Klassenfahrt und Schülerwechsel. Doch alle können auf die Frage antworten. Ihnen geht es gut, trotz des langen Unterrichtstages. Und alle halten eine Postkarte in der Hand.

Was es mit dieser auf sich hat, das erklärt Susanne Mette gegenüber dieser Zeitung. Das Deutsch-französische Jugendwerk hat ein Projekt ins Leben gerufen – in Erinnerung an das Ende des ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Deutschland und Frankreich haben sich auf einem langen Weg versöhnt. Und weil die deutsch-französische Freundschaft besonders durch junge Leute entstanden ist, wie auf dem Informationsschreiben des Jugendwerkes zu lesen ist, und sich auch in Zukunft in den jungen und kommenden Generationen Beziehungen und Freundschaften knüpfen sollen, hat das Deutsch-französische Jugendwerk das Projekt „100 Jahre – 100 Schulen“ gestartet. Ziel ist das Zusammenbringen von 100 Schulklassen in Deutschland und Frankreich. Erreicht werden soll das auf einfache Weise – mittels Postkarten-Austausch. Wer möchte, kann auch ein kurzes Video, ein Foto, eine Collage oder Zeichnung beifügen. Susanne Mette hielt die Idee, die hinter dem Projekt steht, für interessant und meldete die Französisch-Arbeitsgemeinschaft zur Teilnahme an. Mit Erfolg. Inzwischen wissen die Bad Freienwalder Schüler, mit welcher Schule sie in Frankreich Kontakt aufnehmen können. Es ist die „Ecole élémentaire Salengro“ in Bègles, vor den Toren von Bordeaux. Die Schüler besuchen die Klasse „CM2“. „Das entspricht der Klasse 5 bei uns“, erklärt Susanne Mette.

Gustav, Max, Nils, Elisa, Louis, Jordy, Joanne, Pauline, Noah, Chazal, Nele, Charlotte und Jil hatten die Aufgabe, eine Postkarte von Bad Freienwalde mitzubringen und diese mit ein paar wenigen Worten an einen Schüler in Frankreich zu versehen. Natürlich auf Französisch. „Und zusätzlich wollten wir noch gemeinsam eine große Postkarte gestalten“, erinnert Susanne Mette die Schüler an die Absprache vom letzten Mal. „Die soll wie eine Ziehharmonika aussehen“, sagt Susanne Mette und verdeutlicht dies mit einer Miniature-Ausgabe. Auf der Postkarte sollen Bilder der Schule, von Brandenburg und Bad Freienwalde zu sehen sein. Welche, das entscheiden die Sechstklässler gemeinsam. Nele schlägt unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin vor, Jordy den Filmpark Babelsberg und Sanssouci in Potsdam. Susanne Mette spricht die Sehenswürdigkeiten auf Französisch und schreibt sie an die Tafel. So kann sie jeder für sich notieren. „In denke, dass wir Mitte Mai mit dem Gestalten der großen Postkarte fertig werden“, meint Susanne Mette. Denn in der nächsten Woche befinden sich die „Eleven“, das französische Wort für Schüler, auf Klassenfahrt. Und im Anschluss kommt die Projektwoche, in der die Arbeitsgemeinschaft ausfällt.

Die verbleibende Zeit an diesem Tag nutzt Susanne Mette, um mit den Schülern bereits Erlerntes zu vertiefen. Ob alle tatsächlich in der siebten Klasse französisch erlernen werden, das ist noch ungewiss. Zumindest am Dienstag ist es der Wunsch von allen.