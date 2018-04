Zahl der Straftaten ging zurück

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die Zahl der registrierten Straftaten in Märkisch-Oderland hat 2017 mit 12 743 gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent abgenommen. Über die Statistik informierten am Mittwoch der Leiter der Polizeiinspektion MOL, Sven Brandau, und der Chef der Kripo im Kreis, Jens Bergmann.

Sven Brandau würdigte zwar den Rückgang der Straftaten, machte aber deutlich, dass es sich nur um die angezeigten Delikte handelt. Kleinere Taten würden oft nicht angezeigt. 16,3 Prozent aller Delikte entfielen im vergangenen Jahr auf nicht deutsche Täter. Das sei im Vergleich zu anderen Landkreisen ein relativ geringer Wert. Mit der Aufklärungsquote von 55,2 Prozent – 2016 waren es 54 Prozent – liege man knapp unter dem Landesdurchschnitt.

Wichtiger als die absoluten Zahlen ist dem Inspektionschef allerdings die Häufigkeit von Kriminalfällen pro 100 000 Einwohner. Und da liege Märkisch-Oderland mit 6646 wie in den Vorjahren deutlich günstiger als in den anderen Landesteilen. Was Brandau einmal mehr zu der Aussage veranlasste: „In MOL lebt man sehr, sehr sicher.“

Mit Blick auf die Jugendkriminalität (Altersgruppe bis 21 Jahren) machte der Inspektionsleiter deutlich, dass dieser Bereich im Kreis „nicht so ein großes Problem darstellt wie anderswo“.

Wie in den Vorjahren waren Diebstahlsdelikte die mit Abstand häufigsten Straftaten im Landkreis. 35,9 Prozent aller Taten entfielen auf diese Kategorie. Die meisten Diebstähle ereigneten sich wiederum im berlinnahnen Raum. Auch andere Städte wie Müncheberg, Bad-Freienwalde, Wriezen und Seelow waren betroffen. Ebenso wie das gesamte Oderbruch. Leicht rückläufig war demnach die Zahl der Pkw-Diebstähle – nämlich von 221 auf 170.

Dagegen nahm die Anzahl der gestohlenen Fahrräder um 69 auf 778 zu. Kripo-Chef Jens Bergmann berichtete, dass insbesondere an S-Bahnhöfen abgestellte Räder gezielt gestohlen werden. So seien jüngst vier polnische Tatverdächtige ermittelt worden, denen vor allem in Fredersdorf-Süd der Diebstahl von insgesamt neun Rädern zur Last gelegt wird. Insgesamt seien im vergangenen Jahr allein an den Bahnhöfen Hoppegarten, Neuenhagen, Fredersdorf und Petershagen 322 Fahrräder verschwunden. Seit Jahresbeginn seien 56 Räder dazu gekommen.

Sven Brandau erklärte in dem Zusammenhang, Polizisten seien bisweilen ziemlich sicher, dass sie gestohlene Räder entdeckt hätten. Ohne Anzeige könnten sie allerdings nichts machen. Daher sein Appell, den Diebstahl schnell anzuzeigen und die Räder möglichst genau zu beschreiben. Natürlich würden eine Codierung und Rahmennummern bei der Suche sehr hilfreich sein.

Weiter zugenommen haben laut Statistik Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen. Auch hier sei die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Kripo-Chef Bergmann berichtete über eine Serie von 21 Einbrüchen in diesem Jahr in Bruchmühle und Petershagen. Dank Hinweise eines aufmerksamen Bürgers habe die Polizei vergangene Woche zwei moldawische Tatverdächtige festnehmen können, gegen die inzwischen Haftbefehle erlassen worden seien.

Nach wie vor keine größere Rolle im Landkreis spielt offenbar die Rauschgiftkriminalität. Die Zahl ist von 617 auf 505 zurückgegangen. Extra ausgewiesen wurde wieder die Grenzkriminalität. Ihr Anteil an der Straftaten insgesamt sank im vergangenen Jahr um sieben auf 31,2 Prozent. Fast zwei Drittel aller registrierten Fälle der politisch motivierten Kriminalität wurden in Märkisch-Oderland 141 Fälle zugeordnet, 17 mehr 2016. Bei der Aufklärungsquote von 38 Prozent werden noch deutliche Reserven gesehen.