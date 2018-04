Firma stärkt regionalen Absatz

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Betonwerk Westerwelle in Beeskow hat erstmals eine eigene Zugmaschine samt zwei Aufliegern zur Verfügung. Damit will das Unternehmen mehr Flexibilität bei der Belieferung des regionalen Markts erzielen. Winkelstützen aus Beeskow sind nach wie vor gefragt.

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) hat im vorigen Jahr rund 1,6 Millionen Besucher begeistert. Auch jetzt in der Nachnutzung als „Gärten der Welt“ strömen täglich unzählige Menschen in das international gestaltete Areal in Berlin-Marzahn. Ohne das Beeskower Betonwerk sähe die rund 100 Hektar große Anlage anders aus. Denn sämtliche Wege und Rabatten, die Freiluft-Bühne und viele andere Ausstattungsmerkmale stammen aus Beeskow. Auch beim Bau des Berliner Großflughafens haben die Beeskower kräftig mitgemischt, und das im ganz wörtlichen Sinne. Auch in Brandenburg werden Betonteile aus Beeskow nachgefragt. Wenn in Frankfurt (Oder) die Fußballer den Rasen betreten, passieren sie Winkelstützen made in Beeskow. auch am Herstellungsort haben die Betonbauer in jüngster Zeit ihre Spuren hinterlassen. Die Köcherfundamente für den hinteren Fußballplatz, jedes 14 Tonnen schwer, wurden im Charlottenhof hergestellt. „Die nähere Region, vor allem Berlin, ist für uns ein wichtiger Absatzmarkt“, sagt Guido Poßin, seit 2009 Leiter des Beeskower Standortes. Um diesen Markt flexibler bedienen zu können, steht der Firma seit wenigen Tagen ein Sattelschlepper samt zwei Aufliegern zur Verfügung.

Das Betonwerk fertigt mit 31 Mitarbeitern vor allem Winkelstützen aus Beton. Dabei handelt es sich um Betonwände mit Standfuß, meistens mit L-Profil, gelegentlich auch mit T-Profil. Sie finden immer dort Anwendung, wo Lasten abzustützen, Böschungen abzufangen, Grundstücke abzugrenzen oder Höhenunterschiede auszugleichen sind. Beton-Fertigteile: Damit verbinden die meisten Menschen Massenproduktion. In Beeskow gibt es allenfalls Großserien, etwa für die Standard-Winkelstütze der Wandstärke zehn Zentimeter, ein Meter hoch, ein Meter breit. Kernkompetenz der Betonbauer sind jedoch Kleinserien oder Einzelstücke, die weitgehend in Handarbeit hergestellt werden.

Die Betonmischung wird unmittelbar vor dem Guss hergestellt. Dabei kommt eine automatische Schrappanlage zu Einsatz, die die Sande, beziehungsweise Kiese in der benötigten Zusammensetzung mischt. Hinzu kommen Zement, Wasser, Fließmittel, auf Kundenwunsch auch Farbe. Das ganze wird dann in einer Beton-Bombe per Gabelstapler direkt zum Verarbeitungsort in der Fabrikhalle gefahren. Alle zwei Minuten wird eine Betonbombe, die einen Kubikmeter Beton fasst, verarbeitet. In die von Zimmerleuten gefertigte Form wird die Stahlbewehrung, die in Handarbeit aus Stahlmatten, Schlaufen und anderem Zubehör gebogen und zusammengeschweißt wird, in die Form eingelassen. Dann fließt die Masse aus der Betonbombe in die Form. Betonfacharbeiter streichen die Oberfläche mit Spachteln glatt, auf Kundenwunsch können individuelle Merkmale, wie Schriftzüge, Firmenlogos, Briefkastenschlitze oder Elektro-Installationsschächte mit eingearbeitet werden.

Wenn das Betonteil ausgehärtet ist, werden die Teile per Hand so glatt geschliffen, wie eine Männerwange nach der Nassrasur. „Natürlich würde eine Winkelstütze auch mit kleinen Bläschen tadellos ihren Dienst verrichten, aber der Kunde wünscht eine einwandfreie Oberfläche“, so der Werkleiter.

Die Westerwelle GmbH wurde 1955 in Herford (Nordrhein-Westfalen) gegründet. 2008 übernahm die Firma das Betonwerk Beeskow. Beide Standorte haben den deutschen Markt in zwei Hälften aufgeteilt: „Die westliche Hälfte wird von Herford aus beliefert, die östliche von Beeskow. Ein weiterer Absatzmarkt des Beeskower Werks ist das Nachbarland Polen. „Dort hat man vor Beton weniger Scheu als bei uns in Deutschland. Es gibt dort sehr ambitionierte Architekten und entsprechend anspruchsvolle Aufträge“, so Poßin.

Wie in vielen anderen handwerklich geprägten Branchen, tut sich auch das Beeskower Werk schwer mit Nachwuchs. Noch stimme die Altersmischung – immerhin ist der jüngste Facharbeiter gerade mal 25 Jahre alt. Doch es falle zunehmend schwer, geeignetes Personal zu bekommen. Das Betonwerk Westerwelle beschäftigt in Beeskow Betonbauer, Zimmerleute, Staplerfahrer, Schweißer und Mischerfahrer.